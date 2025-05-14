Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Libération, что никто не знает, сколько продлится военный конфликт Москвы и Киева. По его словам, «Украина не выживет», если боевые действия растянутся еще на 10 лет. Зеленский продолжает настаивать на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, по его мнению, должна привести к прекращению огня. Депутаты Госдумы прокомментировали RTVI заявления украинского лидера и назвали возможные сроки окончания СВО.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что высказывания Зеленского «надо рассматривать под увеличительным стеклом». По словам депутата, заявления украинского президента направлены не на решение проблемы, а «только на забалтывание и ухудшение ситуации».

«Поэтому он может говорить все, что угодно. Наши ребята выполняют задачи в зоне специальной операции, создавая условия для проведения мирных переговоров на позициях России», — сказал Картаполов.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI заявил, что военная операция закончится сразу после того, как Россия достигнет заявленных целей — денацификации и демилитаризации Украины.

«Достигнем в этом году — значит, в этом году закончится, в следующем — значит, в следующем», — сказал депутат.

Самой главной задачей в рамках СВО на сегодняшний день Соболев назвал переход новых регионов под полный контроль России.

«Мы только совсем недавно освободили Курскую область, еще там зачистки идут. Донецкая, Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская [области] — они ж не освобождены до конца, это нужно сначала сделать», — отметил парламентарий.

В числе других задач Соболев указал обеспечение зоны безопасности.

«Мы должны создать зону безопасности, где не будет никаких средств вооруженной борьбы, артиллерии, реактивных систем залпового огня и так далее, с которых могли бы обстреливаться наши регионы», — пояснил член думского комитета по обороне.

Лучшим способом для полной демилитаризации и денацификации Украины Соболев считает создание единого Союзного государства с Россией, Украиной и Беларусью в составе.

«Тогда мы справимся с нацизмом. Если мы его оставим, через какое-то время мы снова будем воевать с ними. Его так напичкают вооружением, техникой, боеприпасами и сделают такую «Антироссию», что опять необходимо будет воевать», — порассуждал депутат.

Еще один член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что СВО «продлится недолго». Он допустил, что боевые действия могут завершиться военным путем в течение года.

«Я думаю, что СВО продлится недолго, но думаю, что очаги сопротивления еще придется добивать какое-то время. По факту решится, я думаю, что в течение года, потому что у нас есть определенные ограничения <…> Как член комитета по обороне скажу, что поступательное движение идет, то есть постоянно наша армия поддавливает в наступлении. Самое главное — морально подломились враги, а это даже страшнее, чем отсутствие оружия», — сказал Колесник «Ленту.ру».

Переломным моментом, по словам депутата, стало освобождение Суджи в Курской области.

«Конечно, расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо добивать всю эту историю. Разговаривать с нами стали не когда дипломаты включились, а когда наша армия стала наступать. И, судя по всему, это подтверждает противник, потому что вдруг они захотели с нами разговаривать, раньше не хотели», — отметил Колесник.

Мирному урегулированию российско-украинского конфликта препятствуют страны Европы, которые заинтересованы в продолжении боевых действий, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в отличие от ЕС власти США позитивно оценивают предлагаемые Россией инициативы.