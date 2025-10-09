Актриса Варвара Шмыкова, известная по одной из главных ролей в российском сериале «Чики», закрыла свой бизнес в России. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Согласно данным ЕГРИП, налоговая в Москве ликвидировала индивидуальное предпринимательство артистки 6 октября 2025 года. Шмыкова подала личное заявление на прекращение деятельности предприятия.

Бизнес, который актриса зарегистрировала в июле 2019 года, специализировался на творческой деятельности в области театра и кино. Издание пишет, что после закрытия ИП у Шмыковой не осталось легальных способов дохода на территории России.

Варвара Шмыкова родилась в Москве в 1992 году. После школы поступила на эстрадно-режиссерский факультет в ГИТИС, но через год учебы решила поменять специализацию. Позже она с четвертой попытки поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ.

Дебют актрисы состоялся в 2010 году в сериале «Голубка». Сейчас в фильмографии Шмыковой более 30 фильмов и сериалов, в том числе «Петровы в гриппе», «Карамора», «Микулай», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Нелюбовь».

Однако наибольшую известность ей принесла роль в сериале «Чики», рассказывающем историю четырех женщин, которым приходится зарабатывать на жизнь проституцией.

В 2023 году артистка переехала в Берлин вместе с мужем Даниилом Радловым. По словам Шмыковой, она приняла такое решение, так как ожидала второго ребенка и понимала, что не хочет рожать в России.