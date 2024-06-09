С 1 сентября 2024 года в российских школах контрольные работы — за исключением всероссийских проверочных работ (ВПР) — не должны занимать более 10% учебного времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Музаев предупредил, что превышение нормы времени, отведенного на контрольные, будет считаться нарушением, за которое «понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные».

«Мы все силы бросим в следующем [учебном] году на то, чтобы за этой ситуацией следить», — пообещал глава надзорного ведомства.

По словам Музаева, все контрольные, кроме ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором. Сейчас контрольные работы иногда занимают от 35 до 40% учебного времени, что «не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей», добавил глава Рособрнадзора.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это школьные контрольные по отдельным предметам, которые проводятся по итогам учебного года.

В 2023/2024 учебном году было увеличено количество Всероссийских проверочных работ по четырем предметам: помимо шестых и восьмых классов их ввели для семиклассников. При этом после начала учебы Музаев объявил о полной отмене Всероссийской проверочной работы по иностранному языку.

Президент Владимир Путин после февральского послания Федеральному собранию поручил правительству принять меры для формирования «гармоничной, сбалансированной и результативной» нагрузки на школьников, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные.

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О том, что в некоторых школах на контрольные работы уходит 35% учебного времени, Музаев говорил еще в апреле. Тогда же он сообщал, что готовится постановление правительства, регламентирующее проведение контрольных работ в школах на федеральном уровне.

Позднее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») говорила, что Рособрнадзор проанализирует обоснованность проведения региональных и школьных контрольных работ. По ее словам, по итогам этой ревизии будет решено, нужно ли вносить какие-то изменения в законодательство, чтобы избавить школьников от избыточных контрольных.

Член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман выступил против отмены контрольных. «Контрольные работы — это необходимая часть обучения. <…> Ученикам надо получать оценки того, что они успели освоить, и на основе этих оценок искать способы совершенствования», — пояснил он.