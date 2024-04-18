Если будет предложено отменить контрольные работы в российских школах, депутат Госдумы и член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман выступит против этой инициативы «и в рамках комитета, и в публичных форматах». Об этом он заявил «Ленте.ру».

«Контрольные работы — это необходимая часть обучения. <…> Ученикам надо получать оценки того, что они успели освоить, и на основе этих оценок искать способы совершенствования», — обосновал Вассерман свою точку зрения.

Убрать из школьной программы «лишние контрольные» для ее усовершенствования — наряду с сокращением объема домашних заданий — поручил правительству президент России Владимир Путин по итогам своего послания Федеральному собранию.

Впоследствии руководитель Рособрнадзора Анзор Мусаев сообщил, что количество контрольных работ будет ограничено на федеральном уровне. Он отметил, что в некоторых школах их проведение занимает более трети учебного времени. Надзорное ведомство планирует провести ревизию с целью выяснить, насколько каждая конкретная контрольная работа необходима для обучения.

В 2023/2024 учебном году было увеличено количество Всероссийских проверочных работ по четырем предметам: помимо шестых и восьмых классов их ввели для семиклассников. При этом после начала учебы Мусаев объявил о полной отмене Всероссийской проверочной работы по иностранному языку

После начала военной операции на Украине стали появляться связанные с ней инициативы в сфере образования. Еще в 2022 году Минпросвещения утвердило изменения в школьной программе, включив в нее начальную военную подготовку (НВП) на уроках ОБЖ и блок о российско-украинском конфликте на уроках истории, которую решили преподавать с первого класса. В сентябре 2022 года в программу изучения истории официально вошел блок о специальной военной операции.

Кроме того, Россия решила выйти из Болонской системы образования и создать свою собственную на основе советской практики.

В 2023 году стало известно, что старшеклассников начнут обучать борьбе с беспилотниками, а участники коммерческого рынка предложили организовать практические занятия по управлению БПЛА. С нового учебного года школьников разрешили привлекать к общественно-полезному труду без согласия родителей и хотят вернуть уроки труда в советском варианте. Предмет ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) переименовали в «Основы безопасности и защиты Родины».

В 2024 году Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу музыки изучение творчества группы «Любэ», Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей. Газманов сказал, что для него это будет честью.