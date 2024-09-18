Российская армия никогда не превратится в «банду Махно», несмотря на ее пополнение фигурантами уголовных дел, подсудимыми и осужденными. В этом депутатов Госдумы заверил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент RTVI.

Так он прокомментировал принятые 18 сентября в первом чтении законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт на участие в военной операции на Украине в период, когда их дело рассматривается судом.

«Наша армия никогда не станет бандой Махно. Законопроект дает шанс тем, кто оступился. В конце концов, они такие же граждане нашей страны и имеют право защищать нашу страну», — заявил Картаполов депутатам, которые в ходе обсуждения выражали опасения по поводу того, что приток уголовно преследуемых и осужденных граждан может негативно сказаться на Вооруженных силах.

Глава думского комитета по обороне напомнил, что законом установлен перечень статей Уголовного кодекса, преследование по которым исключает возможность отправки на СВО по контракту с Минобороны.

Кроме того, добавил Картаполов, одного желания со стороны гражданина мало: действует механизм отбора, и «есть масса случаев, когда из количества большого желающих берут единицы».

«У меня сотни обращений из мест лишения свободы: почему не взяли меня, почему не взяли меня? А потому и не взяли, потому что не всех берут. Потому что армия российская — не банда, а Вооруженные силы — славные, которые добьются долгожданной победы в специальной военной операции», — сказал генерал-полковник.

Законопроекты, которые Госдума на заседании 18 сентября приняла в первом чтении, инициированы Верховным судом. Они призваны восполнить существующий пробел в возможностях фигурантов уголовных дел подписывать контракты на участие в военной операции. Сейчас такое право дается на досудебной стадии и после вынесения приговора, но не на этапе, когда дело рассматривается в суде.

«Человек совершает преступное деяние, с ним проводится предварительное следствие. Потом документы передают в суд, судебное следствие, и потом он уже отбывает наказание. На первом этапе — можно [подписать контракт на участие в СВО], на третьем этапе — можно, на втором — нельзя. Мы вот этот пробел устраняем», — пояснил Картаполов.

Подсудимых разрешили отпускать на СВО. Ждать ли всплеска преступности?

С предложением отпускать на СВО подсудимых, чье уголовное дело уже направлено в суд и находится в судебном производстве, Верховный суд выступил в августе 2024 года. Вскоре соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.