Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, обвиняемая в посредничестве при вымогательстве взятки и особо крупной растрате, попросила правозащитников посодействовать помещению ее малолетних детей к ней в СИЗО. Об этом рассказала ТАСС ее адвокат Елизавета Меткина.

«Условия СИЗО позволяют размещать малюток вместе с мамой, благо в этом возрасте дети не понимают, что находятся в тюрьме. Подобный выбор — обращение к правозащитникам — это настоящая трагедия, но помещение малюток в следственный изолятор позволит утолить боль материнского сердца и избавить от страданий детишек», — сказала Меткина.

Адвокат уточнила, что ее подзащитная, в частности, обратилась к члену Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой. Старшему из пяти детей Копайгородской 24 года, в настоящий момент он опекает своих сестер 3 и 14 лет, а также двух годовалых близнецов.

Юрист по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с RTVI отметил, что практика размещения детей в СИЗО не является распространенной в России.

«В колониях иногда размещают, когда необходимо. В следственном изоляторе я первый раз слышу, чтобы размещали. Но, конечно, если без матери, допустим, ребенок не сможет получать необходимое питание, я думаю, такие варианты могут быть рассмотрены в интересах ребенка», — сказал он.

Калинов также выступил против избрания меры пресечения под стражу из-за «нечеловеческих» условий содержания и напомнил, что современные методы позволяют отслеживать все перемещения и звонки лиц, помещенных под домашний арест.

«Я считаю, это просто кощунственно, тем более преступление — не убийство какое-то. Даже при убийстве ребенок ни в чем не виноват. В первую очередь надо думать о ребенке, которого разлучают с матерью. Еще неизвестно, будет ли она признана виновной. Понятно, что, наверное, все будет, но тем не менее, следствие может идти годами, почему не избрать хотя бы на это время домашний арест?» — заявил юрист.

Собеседник RTVI предположил, что помещение Копайгородской в СИЗО может представлять собой способ воздействия на обвиняемую с целью склонения ее к даче нужных показаний.

«Я думаю, это как раз такой случай, потому что никакие интересы следствия не требуют годовалого ребенка разлучать с матерью. Так же бы она находилась под домашним арестом, ребенок был бы с ней, для следствия никаких негативных последствий не было бы. Это я вам говорю как бывший следователь Следственного комитета, который более ста убийств раскрыл. Мое личное мнение: здесь цель — воздействовать на нее, на эту женщину в негативном плане. Вот и все», — заключил Калинов.

Алексей Копайгородский занимал должность мэра Сочи в 2019-2024 годах. В мае 2024 года он покинул пост главы города, после чего отправился добровольцем в Луганскую Народную Республику для прохождения военной службы. В сентябре 2024 года Копайгородского арестовали по делу о хищении земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сам он свою вину не признает.

В ноябре 2024 года задержали и поместили в СИЗО жену Копайгородского Янину по его делу. Допрос супруги экс-мэра проходил «официально через армейское руководство», поскольку она находилась в зоне военной операции.

«Это первый вопиющий случай задержания матери пяти детей и участницы СВО», — прокомментировала представительница Копайгородской ее задержание в разговоре с RTVI.

После заключения под стражу Янина Копайгородская направила иск против МВД и Минфина и обвинила следствие в том, что оно ходатайствовало перед судом об аресте ее активов «заведомо зная, что все это имущество — залоги банков по выданным кредитам».