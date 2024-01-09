Оппозиционера Алексея Навального, который с конца декабря 2023 года находится в исправительной колонии особого режима №3 «Полярный волк» на Ямале, отправили в штрафной изолятор на семь суток. Об этом говорится в телеграм-канале политика.

«Только я вышел из карантина, как “осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает”. 7 суток ШИЗО», ― сообщил оппозиционер.

Навального отправили в ШИЗО впервые с тех пор, как он прибыл в ИК-3 в поселке Харп, и в 24-й раз с момента заключения. Суммарно он провел в штрафном изоляторе 273 дня, уточняется в телеграм-канале соратников политика.

Оппозиционер рассказал, что по распорядку ШИЗО его выводят на прогулки в 6:30 утра. «Холоднее -32°C пока не было. Но даже и при такой температуре больше получаса можно гулять, только если успевать отращивать новый нос, уши и пальцы», ― отметил Навальный.

В начале декабря 2023 года соратники оппозиционера, который на тот момент находился в исправительной колонии №6 во Владимирской области, заявили, что не могут с ним связаться. В середине месяца управление Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области заявило в суде, что Навальный убыл из ИК-6.

О местонахождении политика не было известно вплоть до 25 декабря, когда его соратники объявили, что Навальный этапирован в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе.

На следующий день в телеграм-канале Навального появился пост, в котором политик рассказал о 20-дневном этапе из Владимира до Харпа через Москву и Екатеринбург, а также сообщил, что у него «все хорошо».