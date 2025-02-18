Будущим послом США в России, который заменит нынешнего посла Линн Трейси, может стать 69-летний спецпосланник по Ливии Ричард Норланд, пишет «Коммерсантъ».

По информации «Ъ», кандидатуру Норланда выдвинула предыдущая американская администрация, однако и новая пока не стала ее отзывать.

«США направили России запрос на агреман на человека, который должен возглавить посольство Вашингтона в Москве вместо нынешнего посла Линн Трейси. Им станет 69-летний спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд», — пишет издание.

Норланд находится на дипломатической службе уже 35 лет. Он возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане, а также был заместителем главы дипломатической миссии Вашингтона в Афганистане и Латвии. В конце 1980-х дипломат работал в посольстве США в СССР.

Как ранее писал «Ъ», Москва запросила у Вашингтона агреман, — предварительное согласие властей страны пребывания на то, чтобы определенный человек стал послом, — на директора департамента Северной Америки МИД России, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева.

В интервью «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва определила кандидатуру нового посла России в США, но агремана от Вашингтона пока нет.

«Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», — сказала она.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что на переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля был сделан важный шаг вперед. Стороны договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражающих факторов» в двусторонних отношениях, а также сформировать переговорные группы для начала работы по поиску путей скорейшего прекращения конфликта в Украине.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что российско-американские переговоры прошли «неплохо». Делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», добавил он. На вопрос о том, сближаются ли Россия и США, Ушаков ответил, что пока «трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был».

Он отметил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа также обсуждалась, но она вряд ли состоится на следующей неделе. О такой возможности ранее написало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. В ближайшее время будет назначена встреча заместителей министров иностранных дел для устранения барьеров в работе посольств.

Российско-американские переговоры на высоком уровне, первые после начала военной операции на Украине, длились 4,5 часа. С российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.