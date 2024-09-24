Законопроект об административном наказании за пропаганду идеологии чайлдфри ― отказа заводить детей ― предполагает штрафы до 400 тыс. рублей для физических лиц и до 5 млн рублей для юридических. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «в тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей».

Госдума уже начала рассматривать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе, отметил Володин. Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

Иностранцам пропаганда идеологии чайлдфри, помимо штрафа, будет грозить арестом и выдворением из России, следует из поправки в действующую статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), посвященную ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

23 сентября правительство концептуально поддержало законопроект об административном наказании за пропаганду чайлдфри, но отправило его на доработку, чтобы уточнить понятие «отказ от деторождения».

Людей, которые высказываются о нежелании иметь детей, но не призывают к этому других, штрафовать не будут, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, наказание предусмотрено за «настойчивое, систематическое распространение» идеологии чайлдфри «с целью изменения общественного мнения».