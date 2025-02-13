После состоявшегося 12 февраля телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не стоит ждать быстрых подвижек в урегулировании украинского конфликта, заявил Инфо24 политолог Юрий Светов.

Он напомнил, что в тот же день на Украину прибыла очередная партия американского оружия, на линии соприкосновения «продолжаются ожесточенные боевые действия», а западные политики обсуждают в Европе новые пакеты военной помощи Киеву.

«Предстоит серьезный торг вокруг этой ситуации. Самое важное в этих переговорах то, что Трамп предложил Путину перемирие, а российский лидер ему в ответ сказал, что надо устранять первопричины конфликта. Если Трамп поймет это и изменит некоторые акценты, то прогресс будет», — выразил уверенность эксперт.

По его словам, далеко не все заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине, поэтому переговорный процесс обещает быть тяжелым и долгим.

Следующим шагом в диалоге между Москвой и Вашингтоном, считает Светов, станет личная встреча Путина и Трампа. Политолог спрогнозировал, что в ближайшее время министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить подготовку предстоящих переговоров на высшем уровне.

«Трамп предложил встретиться в Саудовской Аравии, мы не будем возражать. Кроме того, он предлагает, чтобы в этой встрече принял участие и наследный принц Саудовской Аравии, у которого очень хорошее отношение с Путиным и Трампом. Это говорит о том, что речь пойдет не только об Украине, но и о Ближнем Востоке», — полагает Светов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора начата подготовка к формированию переговорной группы. По данным Politico, общение Трампа с Путиным вызвало недовольство в Европе, политики которой опасаются, что будут выключены из переговорного процесса.