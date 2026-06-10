Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни, сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) 10 июня. По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина… Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении.

Прощание с Чурсиной состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, похороны пройдут на Сестрорецком кладбище города, сообщила «Известиям» директор ЦАТРА Милена Авимская. Она добавила, что храм, в котором будет проходить отпевание, еще выбирают родственники актрисы, о конкретном месте будет сообщено позднее.

20 июля Чурсиной должно было исполниться 85 лет, в ЦАТРА готовились к юбилею артистки, рассказали ТАСС в театре.

В сентябре 2025 года Чурсина провела неделю в кардиологической реанимации в больнице Санкт-Петербурга, пишет Mash. По данным теkеграм-канала, ей диагностировали гипертонию, стенокардию и атеросклероз.

Сама Чурсина говорила, что проблемы со здоровьем связаны с курением, пишет Shot, отмечая, что актриса курила более 50 лет.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне Душанбе). Дебютировала в кино в 1961 году, в фильме «Когда деревья были большими». В 1963-м окончила Театральное училище имени Щукина и поступила в труппу театра им. Вахтангова, где прослужила два года. Снималась в картинах киностудии «Ленфильм». В 1974 году вернулась на театральную сцену — в Академический театр драмы им. А.С.Пушкина. Через 10 лет была приглашена в Театр Армии.

Среди самых известных работ Чурсиной в кино роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и др. Кроме того, она запомнилась зрителям по роли матери главврача больницы в сериале «Интерны». Всего в фильмографии актрисы более 100 ролей в кино.