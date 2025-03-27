Прощание с военкором Первого канала Анной Прокофьевой, которая погибла 26 марта в Белгородской области, состоится 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщает телеканал.

«Прощание с погибшей военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой состоится 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища. Прийти проститься можно в 13:30», — сказала ведущая телеканала в эфире.

Утром 26 марта пресс-служба Первого канала сообщила о гибели военного корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области. Ей было 35 лет. Представители телеканала добавили, что ранения также получил оператор Дмитрий Волков.

Первым гибели о Прокофьевой написал в телеграм-канале военный корреспондент Владимир Романов. По его словам, она погибла рядом с населенным пунктом Демидовка Краснояружского района.

Как рассказал позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, машина, в которой ехала съемочная группа, подорвалась на украинской мине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя гибель Прокофьевой, заявила, что Киев «прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать».

24 марта в результате обстрела ВСУ в поселке Михайловка в ЛНР погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и еще три человека. Директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что украинские военные «продолжают целенаправленно бить по журналистам, которые делают свою работу и выполняют свой долг».