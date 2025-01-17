Ольга Галактионова назначена директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Об этом 17 января сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале. Галактионова сменила на посту главы Пушкинского музея Елизавету Лихачеву, руководившую учреждением почти два года.

Галактионова с 2021 года возглавляла музейно-выставочный центр РОСИЗО.

«Под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева», — написала Любимова, пожелав ей успехов на новом посту.

Отдельно глава Минкульта отметила, что РОСИЗО проводил «активную работу» в новых регионах России. «Были открыты детские центры, Музей кино в городе Шахтерске Донецкой Народной Республики», — уточнила она.

Причины смены руководства в Пушкинском музее Любимова не указала.

До прихода в РОСИЗО Галактионова возглавляла компанию «Галактика», специализирующуюся на организации театральных фестивалей и кинопродюсировании, а также была советником председателя правления в Фонде Кудрина по поддержке гражданских инициатив. Она руководила крупными проектами в области культуры и была организатором выставок, театральных фестивалей и постановок. Галактионова также выступила автором и продюсером около 50 документальных фильмов.

Причины увольнения Лихачевой

О том, что Елизавету Лихачева оставит пост главы Пушкинского музея, 16 января сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сама Лихачева подтвердила RTVI эту информацию, не уточнив подробностей. Она возглавляла Пушкинский музей с марта 2023 года, сменив на этой позиции Марину Лошак.

Комментируя увольнение Лихачевой, источник Forbes в Минкульте сообщил, что на это было «много причин».

«Мало занималась музеем, много поездок, провокационных выступлений по всем поводам. Ничего положительного в музее не произошло», — сказал собеседник издания.

Еще один источник Forbes в Минкульте выразил мнение, что Лихачева «не справилась» с управлением ГМИИ им. Пушкина.

По словам собеседника издания в Пушкинском музее, поводом к решению о смене руководства учреждения стало то, что институция «не успела оформить произведения на вывоз в Китай на большую сборную выставку из российских музеев, первую после отмены культурных обменов».

Журналистка Анна Наринская* и бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* со ссылкой на источники утверждают, что Лихачева лишилась поста главы ГМИИ им. Пушкина из-за своих высказываний в поддержку Музея истории ГУЛАГа, работа которого временно прекращена с ноября 2024 года. В частности, в разговоре с BFM она заявила, что приостановка деятельности учреждения произошла под «мягко говоря, странным предлогом», а соответствующее решение приняли люди, которые «не понимают, что они делают».

«В общем, я сделаю вывод, что это глупость. Говоря словами товарища Сталина, «глупость, граничащая с преступлением», — сказала Лихачева.

В середине ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа объявил о временном прекращении работы в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности. Согласно заключению специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, нарушения «создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея». 13 января новым гендиректором Музея истории ГУЛАГа была назначена глава объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

В конце декабря Лихачева в программе «Специальное интервью» на RTVI с Екатериной Забродиной ранее рассказала о планах Пушкинского музея на 2025 год.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов