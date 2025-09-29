Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал тон и содержание обращения министра обороны Великобритании Джона Хили к российскому лидеру Владимиру Путину. По мнению сенатора, заявления, в которых Хили утверждает, что Россия не сможет одержать победу в конфликте на Украине, «не соответствуют его уровню».

В разговоре с «Лентой.ру» Джабаров дал резкую оценку как самой фигуре британского министра, так и его позиции, намекнув, что для Великобритании подобная риторика может закончиться плачевно.

«Чести много обращаться к главе такого великого государства, как Россия. Он всего лишь министр. Сегодня он министр, а завтра никто», — заявил Джабаров, посоветовав Хили оставить свое послание для потомков.

Сенатор также пригрозил Великобритании участью Украины, если Лондон не одумается.

«Поэтому не стоит и пытаться пугать нас своими заявлениями», — сказал Джабаров.

Поводом для такой реакции стало недавнее выступление Джона Хили, в котором он напрямую обратился к российскому президенту.

«Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. <…> Соглашайтесь на мир», — заявил глава британского военного ведомства.

При этом Хили четко обозначил позицию Лондона, заявив, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности самой Великобритании, и пообещал, что страна будет и впредь поддерживать Киев.

Незадолго до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к России с призывом «проснуться и принять реальность». Это заявление прозвучало на фоне подтверждения прежнего курса Вашингтона: администрация Белого дома сохраняет свою позицию по украинскому урегулированию и намерена добиваться мира.