Российский Forbes обновил рейтинг богатейших женщин страны, первую строчку которого в очередной раз заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук с общим состоянием в $5,5 млрд. Всего же, по оценке издания, состоянием в $1 млрд и больше теперь владеют восемь россиянок, хотя в 2023 году их было семь. Причем две из кандидаток впервые стали женщинами-миллиардерами, а одна вернулась к этому статусу после небольшого перерыва. По данным Forbes, это совладелица группы «Содружество» Наталья Луценко, основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган, а также владелица пакета акций компании «Лукойл» Екатерина Федун.

Людмила Коган

Вдова петербургского бизнесмена и прошлого владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана Людмила заняла шестую строчку рейтинга Forbes с состоянием в $1 млрд и впервые стала женщиной-миллиардером.

После смерти мужа в 2019 году Людмила Коган стала основным акционером «Уралсиб», который входит в топ-20 банков России. Только в рамках наследства она получила 81,81% акций кредитной организации.

Именно контрольный пакет акций банка составляет основную часть состояния женщины. По данным Forbes, ей также принадлежат крупная лизинговая компания «Интерлизинг» и доли в компаниях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент». Кроме того, в июне 2024 года Коган получила дивиденды от «Уралсиб» в размере почти 7 млрд рублей.

Людмиле Коган 59 лет. Она закончила инженерно-строительный институт (ЛИСИ), а также юрфак СПбГУ. С 2001 года получила должность руководителя строительной дирекции Банкирского дома «Санкт-Петербург», который также владел активами ее мужа. В середине 2000-х и возглавила «БФА-Девелопмент», которая строила дома и бизнес-центры в Санкт-Петербурге. В конце 2021 года Коган консолидировала 100% лизинговой компании «Интерлизинг».

Екатерина Федун

Еще одна новая женщина-миллиардер. Ее отец — один из основных акционеров нефтяной компании «Лукойл» и бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун.

По итогам 2024 года Екатерина Федун заняла восьмое место в рейтинге Forbes с суммарным состоянием в $1 млрд, основу которого составили дивиденды от акций в «Лукойле».

По информации издания, еще в 2018 году Леонид Федун подарил дочери, а также сыну Антону примерно 2% акций компании, рыночная стоимость которых уже тогда оценивалась больше, чем в $1,2 млрд. По подсчетам Forbes, за шесть лет Екатерина Федун благодаря акциям получила более 30 млрд рублей (до вычета налогов).

Сейчас Екатерине 36 лет. Она закончила МГИМО по специальности «реклама и связи с общественностью». После учебы уехала в Лондон, где продолжила заниматься образованием, а затем устроилась в крупное международное PR-агентство.

В 2014 году Федун вышла замуж за бизнесмена Юхана Гераскина. По информации СМИ, сейчас она по-прежнему проживает в Великобритании.

В 2020 году женщина впервые вошла в рейтинг самых богатых россиянок по версии Forbes и сразу заняла третью строчку.

Наталья Луценко

В рейтинге 2024 года Наталья Луценко, основательница и совладелица группы «Содружество», которая специализируется на переработке соевых бобов и рапса, а также на закупке зерновых и масличных культур, заняла пятое место. Forbes оценил ее доход в $1,25 млрд. По данным издания, женщина, начиная с 2013 года, стабильно входит в список богатейших россиянок.

Наталье Луценко 62 года. Она начала заниматься бизнесом вместе с мужем Александром в 1994 году в Беларуси. Там супруги открыли компанию по торговле кормами и кормовыми добавками.

В 2004 году пара начала развивать новую компанию — «Содружество». Тогда же в Калининградской области началось строительство первого завода по переработке сои (ЗАО «Содружество-Соя»).

По информации Forbes, за 20 лет группа стала крупнейшим инвестором региона, вложив в местную экономику более $1,2 млрд, а также расширила свою географию влияния. В частности, компании принадлежат маслоэкстракционный завод и складская инфраструктура в Бразилии и речные терминалы в Парагвае, а в 2016 году «Содружество» создало дочернюю компанию в Турции.

Согласно информации на сайте компании, «Содружество» зарегистрировано в городе Светлый Калининградской области. Однако в 2018 году в некоторых СМИ появились публикации о том, что штаб-квартира компании переехала в Люксембург. На одном из этапов развития акционером группы «Содружество» стала японская компания «Мицуи».

В 2024 году «Содружество» продолжает развиваться, следует из информации на сайте. В частности, компания запустила строительство маслоэкстракционного завода в Белогорске Амурской области, а также начала строить третий маслоэкстракционный завод на территории Касторенского района Курской области.

Как сообщал Forbes, в 2024 году Александр и Наталья Луценко стали первыми в истории России супругами-миллиардерами с равными долями в бизнесе.

Сами супруги редко общаются с журналистами. Одно из последних интервью Александр Луценко давал в 2012 году агентству Bloomberg.