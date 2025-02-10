Для Москвы принципиально важно, чтобы со стороны Киева мирные соглашения подписывали люди, которые имеют на это законные полномочия. Об этом РИА Новости сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что указ президента Украины Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, и истечение полномочий главы украинского государства в мае 2024 года могут «осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов».

«Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», — пояснил Небензя.

Постпред подчеркнул, что принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия

Накануне, 9 февраля, Зеленский в интервью британскому ITV News заявил, что готов к переговорам с Россией, и допустил, что конфликт с Москвой может быть закончен в 2025 году. Однако, добавил он, для этого у Киева должна быть уверенность в надежности обещаний США и Европы.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении боевых действий на Украине. Американский лидер не уточнил, когда это было. По словам Трампа, у него есть четкий план по урегулированию украинского конфликта, и выразил надежду на его оперативную реализацию.

Также опрошенные агентством Associated Press российские и западные эксперты заявили, что Кремль «как никогда близок» к достижению своих целей в украинском конфликте, и это не создает президенту России «особых стимулов» садиться за стол переговоров по настойчивому приглашению его американского коллеги.