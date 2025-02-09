Опрошенные агентством Associated Press российские и западные эксперты заявили, что Кремль «как никогда близок» к достижению своих целей в украинском конфликте, и это не создает президенту России Владимиру Путину «особых стимулов» садиться за стол переговоров по настойчивому приглашению его американского коллеги Дональда Трампа.

Как раз сегодня The New York Post опубликовала статью с заявлением Трампа о том, что он якобы провел с Путинм телефонные переговоры по поводу урегулирования украинского конфликта и добился взаимопонимания в вопросе о необходимости остановить гибель военных в зоне боевых действий. «Я надеюсь, что это произойдет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война на Украине так ужасна. Я хочу положить конец этой чертовой штуке», — цитирует NYP американского лидера.

Однако Associated Press со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что сейчас, когда с начала российской специальной военной операции прошло почти три года, ВС РФ «добиваются устойчивого прогресса на поле боя», пока «Киев борется с нехваткой людей и оружия».

Собеседники АР отметили, что на фоне угроз Трампа сократить поставки военной помощи Украине и российских успехов в СВО готовность Путина к переговорам представляется неочевидной — даже если президент США будет «уговаривать или угрожать».

Агентство напоминает, что оба лидера «сигнализировали о начале обсуждения ситуации на Украине», но не делают конкретных шагов. Путин, в частности, назвал Трампа «умным и прагматичным», а также соглашался с его собственными заявлениями об «украденной» победе на выборах в 2020 году. Президент США в ответ характеризовал своего российского коллегу как «умного», но при этом угрожал Москве введением пошлин и снижением цен на нефть.

В ходе предвыборной кампании в 2024 году Трамп неоднократно утверждал, что сможет положить конец украинскому конфликту за 24 часа после вступления в должность в случае победы, но, придя к власти, увеличил этот срок до полугода. Он также давал понять, что США ведут «очень серьезные» переговоры с Россией об Украине без участия Киева.

Трамп говорил, что они с Путиным вскоре смогут предпринять «существенные» действия для прекращения конфликта. Он выражал уверенность в том, что это выгодно России, столкнувшейся с жесткими западными санкциями, инфляцией и серьезной нехваткой рабочей силы. Однако, отмечает Associated Press, под гнетом санкций российская экономика так и «не рухнула», а Путин «не сталкивается с внутренним давлением, требующим положить конец» боевым действиям.

«На Западе откуда-то взялась идея, что Путину важно достичь соглашения и положить конец всему. Это не так», — заявил АР главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Путин хочет иметь дело напрямую с Трампом, исключив Киев из переговорного процесса. Это противоречит позиции администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая следовала принципу «Ничего об Украине без Украины». «Мы не можем позволить кому-то решать что-то за нас», — заявлял AP сам Зеленский, обвиняя Россию в желании «уничтожить украинскую свободу и независимость».

Однако, по мнению собеседников Associated Press, Путин может рассчитывать на провоцируемый Трампом «подрыв европейской решимости» продолжать поддержку Украины. В подтверждение этой версии они процитировали заявления российского президента о том, что европейские лидеры слушаются США, как собаки своего хозяина.

«Трамп хвастается своим мастерством заключения сделок, но Путин так просто не откажется от того, что считает исконными землями России на Украине, и не упустит шанс наказать Запад и подорвать его альянсы, вынудив Киев придерживаться политики нейтралитета», — пишет АР.

Бывший посол Великобритании в США (2016-19 гг.) Ким Даррох заявил, что Трамп хочет войти в историю как миротворец, но «история не будет благосклонна к нему», если он договорится об урегулировании украинского конфликта на невыгодных для Запада условиях. Экс-представитель НАТО Оана Лунгеску предупредила, что сделка в пользу Москвы станет сигналом «слабости Америки».

Последний раз Путин и Трамп встречались лично в 2018 году в Хельсинки. Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё утверждает, что тогда между ними было «взаимное уважение», но они «не очень похожи», поскольку Путин — «систематический» мыслитель, а Трамп действует как бизнесмен, принимающий «быстрые» решения. Это, по мнению политика, может создать проблемы, поскольку президент США нацелен на ускоренный сценарий прекращения конфликта, а его российский коллега — на более медленное, позволяющее укрепить его военные позиции и еще больше ослабить Киев и политическую волю Запада.

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Борис Бондарев — единственный российский дипломат, который подал в отставку в знак протеста против начала СВО, — предположил, что Путин выжидает, пока Трампу «станет скучно» и/или он не отвлечется на другую проблему. Он также выразил уверенность в том, что Россия не пойдет на уступки ради завершения конфликта и рассматривает переговоры лишь как «средство получить все желаемое»

Опрошенные Associated Press российские эксперты утверждают, что еще на первом президентском сроке Трампа Путин понял, что личные «саммиты» мало что дают. Бывший посол Великобритании в России (2016-2020 гг.) Лори Бристоу предположил, что Москва в своих заявлениях о готовности к переговорам на самом деле имеет в виду лишь взаимодействие. «А взаимодействие — это не то же самое, что переговоры», — подчеркнул дипломат. Стратегию России он видит так: «Что мое, то мое. А что ваше — предмет переговоров».

С другой стороны, пишет Associated Press, у Трампа нет рычагов давления на Россию кроме уже испробованных. Эксперт из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Ричард Коннолли подчеркнул, что не существует экономического «чудо-оружия», которое вынудил Москву прекратить боевые действия и пойти на не выгодную для нее сделку.

«С другой стороны, Трамп также не может гарантировать [России], что Украина никогда не вступит в НАТО, не может снять все западные санкции, заставить Европу возобновить импорт российских энергоносителей или добиться от Международного уголовного суда отзыва ордера на арест Путина», — констатирует АР.

Агентство напомнило, что на Давосском экономическом форуме Трамп потребовал от альянса ОПЕК+ и Саудовской Аравии снижения цен на нефть, назвав это стимулом для России завершить боевые действия, но дешевая нефть ударит и по американским нефтяникам.