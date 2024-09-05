Художница linaflwrs с помощью нейросети DALL-E создала образы героев саги Стефани Майер «Сумерки» в виде персонажей мультфильмов крупнейших мировых студий. На это девушку вдохновила публикация Variety о том, что стриминговый сервис Netflix приступил к работе над анимационным сериалом «Солнце полуночи», основанном на одноименном романе Стефани Майер из серии книг «Сумерки».

Серия «Сумерки» изначально включает четыре романа: «Сумерки», «Новолуние», «Затмение» и «Рассвет», опубликованных с 2005 по 2008 год. В 2015 году Майер представила книгу «Жизнь и смерть: Сумерки переосмыслены», в которой главные персонажи — Белла и Эдвард — поменялись местами по полу. Книга «Солнце полуночи» вышла в 2020 году и пересказала события первой части уже не от лица Беллы Свон, а с точки зрения другого главного героя — вампира Эдварда Каллена.

Впервые о том, что сериал по мотивам «Сумерек» находится на ранней стадии разработки, стало известно в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что продюсировать сериал будут Вик Годфри, чья компания Temple Hill занималась производством фильмов «Сумерки», и Эрик Фейг — бывший сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group. Также сообщалось, что в создании сериала примет участие сама Стефани Майер.

В марте 2024 года Майкл Бернс, занимающий должность вице-председателя Lionsgate, рассказал, что сериал будет анимационным. Позднее стало известно, что к работе над проектом присоединилась компания Netflix.

В создании сериала примет участие сама Стефани Майер. Она выступит в роли исполнительного продюсера наряду с Меган Хиббетт из компании Fickle Fish Films. Также продюсерами станут Вик Годфри и Марти Боуэн из Temple Hill Entertainment, которые ранее работали над фильмами «Сумерки».

Эрик Фейг и Сэми Ким Фалвэй от Picturestart также станут исполнительными продюсерами. Эмили Виссинк, также представляющая Picturestart, будет курировать шоу. Производством будет заниматься Lionsgate TV.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступит Синеад Дэли. Она уже имеет опыт работы над такими успешными проектами, как «Tell Me Lies» на Hulu, «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» на AMC, «Воспитанные волками» на Max и «На взводе» на Netflix.

Сериал раскроет увлекательные детали о прошлом Эдварда, его внутренней борьбе с инстинктами, а также о переживаниях, которые он испытывал во время первых встреч с девушкой.