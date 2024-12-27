Судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» по неизвестной причине не стало принимать на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» (владелец судна).

По данным компании, шлюпка с тонущими российскими моряками направилась к судну под норвежским флагом «Oslo Carrier 3», которое находилось неподалеку.

«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», — сообщили агентству.

Грузовое судно Ursa Major потерпело крушение 23 декабря в международных водах между Испанией и Алжиром. В результате катастрофы из 16 членов экипажа спасти удалось 14, двое пропали без вести.

Ursa Major 11 декабря вышло из порта Санкт-Петербурга и 22 января должно было прибыть во Владивосток. 25 декабря в «Оборонлогистике» сообщили, что сухогруз подвергся целенаправленной террористической атаке.

Владелец суда пояснил, что, по показаниям членов экипажа сухогруза, с правого борта в районе кормовой части произошли три взрыва, после чего судно получило резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.

По данным компании, после взрывов была найдена пробоина 50 на 50 сантиметров, палуба судна была усыпана осколками.