Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне (ФРГ) прекратила расследование дела миллиардера Алишера Усманова, которого подозревали в отмывании денежных средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвокатов бизнесмена и немецкий таблоид Bild.

По данным газеты, Усманова подозревали по 88 эпизодам. Адвокаты миллиардера уточнили, что расследование продолжалось почти три года, но за это время следствию «не удалось доказать составы вменяемых преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств».

Представители бизнесмена сообщили, что в соответствии со ст. 153а УПК ФРГ Усманов согласился сделать добровольный взнос на благотворительные цели. Эта статья разрешает прокуратуре с согласия суда временно отказаться от предъявления обвинений фигуранту дела, возложив на него определенные обязанности или дав ему определенные указания — например, пожертвовать средства благотворительному фонду или в счет государства. Статья применима в тех случаях, когда выполнение этих обязанностей и указаний позволяет «устранить общественный интерес в уголовном преследовании, и тяжесть вины этому не противоречит».

Теоретически отказ прокуратуры от предъявления обвинений носит лишь временный характер, но адвокаты Усманова настаивают на том, что прекращение расследования «создает окончательное и бесповоротное процессуальное препятствие, вследствие которого следственные органы утрачивают возможность продолжать преследование».

Также миллиардер отказался от судебных претензий в адрес сотрудников прокуратуры, которых обвинял в злоупотреблении полномочиями, и иска к Генпрокуратуре ФРГ и федеральной земле Гессен «о возмещении колоссального ущерба, причиненного неправомерным расследованием».

Bild пишет, что адвокаты Усманова возмутились действиями немецкой прокуратуры. «Как может человек, который пожертвовал 4,2 млрд фунтов стерлингов ($5,45 млн) на благотворительные цели по всему миру и в 2021 году был назван Sunday Times самым щедрым филантропом за последние 20 лет, быть заинтересованным в отмывании суммы денег, которая незначительно мала по сравнению с суммой пожертвований?» — цитирует их таблоид.

В статье говорится, что представители Усманова также упомянули о сделанной ему ранее в Германии «сложной операции на глазах» и заверили в его незаинтересованности «ставить под угрозу свою хорошую репутацию и возможность дальнейшего лечения и рисковать быть привлеченным к ответственности в этой стране». Они также якобы напомнили, что в России бизнесмен заплатил «более 7 млрд долларов налогов».

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В немецкой прокуратуре заявили Bild, что в рамках дела об отмывании денег Усманов якобы должен был выплатить 4 млн евро штрафа, но по статье 153а УПК ФРГ это процессуальное действие временно прекращено. Вместо этого бизнесмена, по версии надзорного ведомства, обязали перечислить 1,5 млн евро нескольким некоммерческим организациям и 2,5 млн евро в госказну Германии. В прокуратуре подчеркнули, что деяния, которые вменялись фигурантам дела, не нанесли ущерба стране и «произошли давно».

Дело Усманова

Дело об отмывании денег, фигурантом которого стал Усманов, было возбуждено в 2022 году. По предварительным данным, швейцарский банк UBS направил полиции около девяти сообщений о подозрительных транзакциях, связанных с российским предпринимателем. Усманов впоследствии подал на эту кредитную организацию в суд.

Кроме того, Усманова подозревали в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около 555 млн евро с 2014 по 2022 годы. Представитель бизнесмена заявлял, что тот с 2014 года платит налоги в России и в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения не обязан был платить подоходный налог в Германии.

По наводке банка прошли обыски в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, а также на других связываемых с Усмановым объектах в Германии, включая дома. По поводу обыска на яхте Dilbar, в ходе которого были арестованы несколько десятков картин, миллиардер тоже подавал в суд. В конце 2023 года суд Франкфурта-на-Майне постановил вернуть Усманову изъятое в ходе обысков имущество.