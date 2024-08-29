Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Эли, который возглавляет спортивный клуб «Ахмат» и является президентом республиканской Федерации бокса, награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом сообщил председатель регионального правительства Магомед Даудов в своем телеграм-канале.

«Награда присуждена Указом Главы ЧР за личные заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание!», — написал он.

Даудов добавил, что ему очень приятно отметить, что Кадыров-младший, который приходится ему племянником, является «разносторонне развитым, исключительно порядочным и ответственным человеком».

«Несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя достойным представителем команды, основанной нашим первым президентом (Чеченской Республики), Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым. Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию, Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов. Он эффективно решает задачи, поставленные перед ним», — считает Даудов.

Эли Кадырову 17 лет. В декабре 2022 года он впервые выступил в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). В ноябре прошлого года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). В начале июня 17-летний сын Кадырова встречался с президентом России Владимиром Путиным, который поздравил Эли с предстоящим бракосочетанием.

За три дня до этого, 25 августа, 16-летний сын Рамзана Кадырова — Адам получил высшую награду Чечни — орден Кадырова. Как пояснял министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев, «это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу».

«Адам — истинный патриот родины, который достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем», — написал он в своем телеграм-канале.

В то же время председатель правительства Чечни Магомед Даудов в своем телеграм-канале назвал 16-летнего Адама Кадырова «целеустремленным и высокоэффективным представителем команды Кадырова» и добавил, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова «проявляет высочайший патриотизм и стремится развить в себе самые достойные качества».

В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров рассказывал, что его племянник, который был на тот момент руководителем секретариата главы Чечни, посетил Донбасс, чтобы «проинспектировать работу постов на территории ДНР и ознакомиться с условиями несения службы бойцов из Чеченской Республики, с их бытом в особых условиях». В октябре 2022 года глава Чечни утверждал, что его сыновья Эли, Ахмат и Адам готовы применить свои навыки по военной подготовке в зоне боевых действий на Украине. «Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — говорил он. В январе 2024 года Рамзан Кадыров сообщал, что его племянник сопровождал депутата Госдумы России Адама Делимханова и начальника службы обеспечения безопасности Адама Кадырова в поездке в Мариуполь.

— в 2016 году журналисты сообщали, что около 100 родственников Рамзана Кадырова занимают государственные посты в Чечне.

— в 2020 году руководитель региона назначил свою старшую дочь Айшат (сейчас ей 23 года) на должность замглавы министерства культуры Чечни. В 2021 году она возглавила ведомство.

— в декабре 2020 года другая дочь Кадырова Хадижат получила должность руководителя департамента дошкольного образования в Грозном.

— в сентябре 2022 года ЧГТРК «Грозный» сообщал, что 16-летний сын главы Чечни Ахмед Кадыров стал главой регионального отделения Российского движения детей и молодежи.