Иран планирует комплексный удар по Израилю с применением еще мощных боеголовок и другого оружия, заявили иранские и арабские официальные лица, проинформированные об этих планах, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники.

Удар, нанесенный Израилем по Ирану 26 октября, уничтожил систему ПВО страны, сделав страну крайне уязвимой и резко повысив риски для нее. Однако до сих пор израильские силы воздерживались от атак по иранским нефтяным и ядерным объектам, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности исламской республики.

Теперь же Иран сообщил арабским дипломатам, что намерен задействовать регулярную армию после израильского удара, убившего четырех солдат и одного мирного жителя. По данным WSJ, это означает, что иранские военнослужащие присоединятся к бойцам военизированного Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые до сих пор отвечали за все действия в рамках конфликта с Израилем.

Египетский чиновник сообщил СМИ, что Иран в частном порядке предупредил о «жестком и комплексном» ответе.

«Наши военные потеряли людей, поэтому нужно отреагировать», — пояснил иранский чиновник.

Он пояснил, что Иран может использовать территорию Ирака для части планируемой операции и, вероятно, нацелится на израильские военные объекты, «но гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз».

Западные чиновники говорят, что, по их мнению, иранские власти сейчас обсуждают, следует ли отвечать Израилю — и если да, то как именно и вовлекать ли своих союзников. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 3 ноября заявил, что его страна не может оставить нападение Израиля без ответа, но «тип и интенсивность нашего ответа» могут измениться, если в Ливане и секторе Газа будет введен режим прекращения огня.

Zuma / TASS

Иран планирует не ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками, как это было в двух предыдущих атаках, и использовать ракеты с более мощными боеголовками, предупредили дипломатические источники. Тегеран ранее сообщил, что в его последней атаке на Израиль 1 октября в основном использовались четыре различных типа баллистических ракет средней дальности — Emad, Ghadr и две самые передовые иранские ракеты Kheibar Shekan и Fattah.

По словам источника из числа иранских чиновников, еще одним фактором в планировании удара являются президентские выборы в США: Тегеран якобы не хочет своей атакой повлиять на их ход, поэтому намеревается напасть на Израиль после подведения итогов голосования — скорее всего, 5 ноября, — но до инаугурации нового президента в январе 2025 года.

По данным американских спецслужб, Иран считает действующего вице-президента США Камалу Харрис более выгодным для себя главой Соединенных Штатов, чем кандидата-республиканца Дональда Трампа.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на прошлой неделе предупредила, что если Иран нападет на Израиль, это повлечет за собой «серьезные последствия».

«Мы считаем, что это должно положить конец прямому обмену огнем между Израилем и Ираном», — заявила она.

Сразу после израильской атаки 26 октября иранские официальные лица изначально заявили другим странам региона, что не намерены отвечать, но в течение нескольких дней их тон изменился. В пятницу, 1 ноября, высокопоставленный иранский генерал пригрозил Израилю «невообразимым ответом», а верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи — «жестоким ответом».

Израильские чиновники предупредили, что готовы предпринять гораздо более агрессивную атаку в ответ. На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ нанес удар по «слабому месту» Ирана, и назвал заявления иранских лидеров об их военных возможностях «надменными словами».

«Сегодня у Израиля больше свободы действий, чем когда-либо прежде. Мы можем добраться до чего угодно в Иране», — сказал Нетаньяху.

США работали над тем, чтобы ограничить атаку Израиля 26 октября военными целями, исключая ядерные и нефтяные объекты Ирана. Арабские чиновники заявили, что обеспокоены возможной дальнейшей эскалацией, — особенно с учетом слов Нетаньяху о том, что «высшая цель» ЦАХАЛ — не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие. Иранские власти отрицают, что специалисты исламской республики работают над его созданием.

В ходе атаки 26 октября Израиль, судя по спутниковым снимкам, поразил объект, который Иран в прошлом использовал для работы над ядерным оружием, и малозаметную цель на иранском нефтеперерабатывающем заводе в Абадане.

США заявили, что их военные не участвовали в последней атаке Израиля на Иран, но предупредили, что любые ответные действия с иранской стороны, скорее всего, приведут к привлечению американских сил на помощь израильским военным.

В пятницу, 1 ноября, министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Пентагон распорядился перебросить на Ближний Восток несколько бомбардировщиков B-52 Stratofortress, самолетов-заправщиков и эсминцев ВМС. Они прибудут в регион, когда его покинет ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln. После этого США останутся без авианосца и сопровождающих его кораблей на Ближнем Востоке впервые с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.