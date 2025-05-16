Норвегия подтвердила, что планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра обороны Норвегии Торе Сандвика. Со слов министра, часть самолетов уже поставлена.

«Передача норвежских истребителей F-16 идет по плану, но из соображений оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим разглашать, сколько норвежских самолетов было передано в дар», — сообщил Сандвик.

В июле 2024 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Начать передачу истребителей планировалось в 2024 году, однако, из-за позиции США сроки передачи были отложены.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в феврале 2025 года в своих соцсетях писал, что «Дания уже передала большую часть обещанных F-16», а остальные «поступят в ближайшее время».

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия еще в 2023 году пообещали Украине 85 готовых к полетам истребителей F-16. Предположительно около 18 самолетов к 2025 году прибыли на Украину.

На 16 мая 2025 года Украина уже потеряла три F-16 из тех, что поставили западные партнеры. Первый самолет предположительно был сбит в августе 2024 года «дружественным» огнем украинской установки ПВО. Второй истребитель был сбит российскими военными в апреле 2025 года. Командование воздушных сил ВСУ заявило о начале расследования спецкомиссии. Третий истребитель потерпел крушение в ночь на 16 мая во время отражения налета БПЛА «Герань-2».