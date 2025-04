Система распознавания воздушных целей на Украине требует доработки, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Так она прокомментировала инцидент с F-16, о гибели пилота которого ранее сообщили в ВСУ.

«Погиб в бою. <…> Система “свой — чужой” до сих пор не урегулирована», — написала Безуглая в телеграм-канале.

Нардеп уточнила, что результаты расследования катастрофы F-16, который потерпел крушение летом 2024 года и стал первым из потерянных Киевом истребителей, «до сих пор не обнародованы». В прошлом году Безуглая утверждала, что тот самолет был сбит из ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что истребитель пытался сбить ракету.

The Wall Street Journal писал, что причиной крушения, вероятно, стала ошибка пилота. При этом один из источников The New York Times допускал, что истребитель действительно мог быть сбит украинскими военными по ошибке. В Минобороны США эту версию не подтвердили.

Пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила 12 апреля, что во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16 Павел Иванов. О том, был ли уничтожен самолет безвозвратно, в Киеве не сообщили, но уточнили, что выяснением обстоятельств инцидента занимается межведомственная комиссия.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ написал, что F-16 «пытался увернуться от ракеты над Сумами, поэтому пока неизвестно, был ли борт сбит российской ракетой, либо же произошел дружественный огонь украинского ПВО».

Телеграм-канал «Воевода вещает», комментируя новость о сбитом F-16, сообщил, что «победа официально засчитана расчету комплекса С-400 N-ой дивизии». Военкор Юрий Котенок написал со ссылкой на украинские каналы, что «никакого “дружественного огня” не было, а F-16 был сбит российским расчетом С-400 над Сумской областью».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстоятельства произошедшего выясняются. Других деталей он не привел, сообщив лишь, что украинские воздушные силы «вовлечены в защиту от российских ракет и дронов». Позднее на сайте главы государства было опубликовано сообщение, что погибший пилот получил звание Героя Украины посмертно.