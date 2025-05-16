В ночь на 16 мая украинские военные потеряли связь с истребителем F-16, который выполнял боевое задание. Это третий F-16, потерянный Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Связь с самолетом была потеряна около 3:30 16 мая, уточнило командование воздушных сил ВСУ. F-16 «выполнял задачи по отражению воздушной атаки», якобы успев уничтожить три цели и работал по четвертой. Однако на борту возникла нештатная ситуация, пилот отвел самолет вдаль от населенного пункта.

Летчик катапультировался, спасатели оперативно обнаружили его и эвакуировали. Состояние пилота оценивается как удовлетворительное.

«Он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает», — подчеркнули в командовании воздушных сил ВСУ.

Для выяснения всех деталей произошедшего назначена специальная комиссия.

Это не первая потеря F-16 Вооруженными силами Украины (ВСУ). Один из истребителей потерпел крушение в августе 2024 года. ЧП произошло спустя месяц после того, как стало известно о том, что Киев их уже получил и начал применять.

Пилот Алексей Месь погиб. В Генштабе Украины заявили, что F-16 применялся «при отражении ракетного удара». Во время захода на очередную цель с одним из самолетов была потеряна связь.

По одной из версий, истребитель по ошибке мог быть сбит «дружественным огнем». Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что F-16 был сбит зенитно-ракетной системой (ЗРК) Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». Некоторые западные СМИ указывали в качестве возможной причины крушения ошибку пилота.

12 апреля 2025 года пресс-служба ВСУ сообщила о гибели 21-летнего пилота Павла Иванова «во время выполнения боевого задания на самолете F-16». Депутат Безуглая связала гибель Иванова с работой украинской системы ПВО, заявив, что «система “свой — чужой” до сих пор не урегулирована».

13 апреля Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны сбили истребитель F-16 ВСУ.