Российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке министерства.

12 апреля пресс-служба ВСУ сообщила о гибели 21-летнего пилота Павла Иванова «во время выполнения боевого задания на самолете F-16». Подробности случившегося не приводились. Обстоятельства крушения устанавливает межведомственная комиссия, добавили в ВСУ.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая связала гибель Иванова с работой украинской системы ПВО, заявив, что «система “свой — чужой” до сих пор не урегулирована».

Российский телеграм-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ писал, что F-16 «пытался увернуться от ракеты над Сумами», и не исключал, что произошел «дружественный огонь украинского ПВО». Военкор Юрий Котенок, сославшись на украинские каналы, утверждал, что «никакого “дружественного огня” не было, а F-16 был сбит российским расчетом С-400 над Сумской областью». Источник Украинской службы Би-би-си также исключил версию о «дружественном огне». По его словам, в зоне, выполнял задачи пилот Иванов, не могли работать украинские ПВО.

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