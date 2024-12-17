Утром 17 декабря в результате взрыва около дома на Рязанском проспекте погибли генерал-лейтенант российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Генерал много лет разоблачал «провокации с химическим оружием», отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Что пишут о гибели Кириллова z-каналы — в материале RTVI.

Военный эксперт Борис Рожин

Игры в джентльменство с нацистами и террористами «тут убиваем, тут не убиваем» имеют в том числе и такие последствия.

Военный волонтер Роман Алехин

Вечная память. Это был достойный генерал, которого уважали подчиненные и который многое делал для укрепления нашей обороны. <…> Очень хочется верить, что куда-то в Киев уже выдвинулся товарищ с позывным «Новичок».

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

Убийство начальника войск РХБ защиты в Москве в очередной раз подчеркивает, что какие бы успехи мы не одерживали на поле боя, какая эйфория не царила и сколько бы мы не рассказывали про перехват инициативы, у той стороны всегда сохраняется возможность болезненно уколоть.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

Повлияет ли убийство русского генерала на ход боевых действий? Нет, конечно. Лишь только скажется на будущем украинской территории, на судьбе украинских военных на фронте.

Военкор РИА Новости Александр Харченко (телеграм-канал «Свидетели Байрактара»)

Эта акция в очередной раз доказывает, что никаких рамок в текущем конфликте нет. Под прицелом все, кто связан с российским государством. <…> Стоит ли нам отвечать зеркально? Джентльменские жесты этот конфликт не терпит. Их не ценят и воспринимают за слабость. Перед гипотетическими переговорами количество провокаций и ассиметричных ударов будет только расти.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный

Убийство генерала Кириллова и его помощника говорит о том, что противник продолжает выпрашивать для себя полного уничтожения. <…> Понятно, что сейчас сторонников ракетных ударов по Киеву с политическими и медийными последствиями станет значительно больше.

Печально. Но пока военно-политическое руководство в Киеве не начнет реально бояться «Орешника», или чего там еще у нас есть, это вряд ли прекратится.

Писатель Захар Прилепин

Осталось понять, кто мы в этом конфликте. Мы — возмездие? Или та сторона, которая в перерывах между очередными терактами успевает сказать: «Мы надеемся на мирные переговоры!» — и тут же торопится на очередные похороны.

Военкор Юрий Котенок

Спецслужбы противника чувствуют себя на территории РФ и, прежде всего, в столице и мегаполисах практически безнаказанно. Они рыскают, имея возможность выбирать жертву/цель. Это беспредел. <…> Нужен системный контртеррор. Чтобы не расследовать, а предотвращать. <…> Нужны особые мероприятия. Нужна тщательная фильтрация. Нужно много чего, в т.ч. на уровне спецмероприятий и профилактики. <…> Военное положение и контрразведывательный режим, режим КТО должны вводиться не только в приграничных районах. Не только там, где летят снаряды.

Враг поразил цель, до которой смог дотянуться. Но в теракте погиб именно тот человек, который был рупором развенчивания американских биологических программ на Украине и в других соседних с Россией странах.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Нет смысла сейчас гадать, почему именно он стал очередной жертвой теракта киевской агентуры. Совершенно очевидно, что у нас в тылу действует агентура противника, которая ведет слежку за разными людьми через набранных по объявлению одноразовых «пинкертонов». <…> В итоге целью становится тот, кого проще достать. Но и методы становятся все изощреннее.

Военный блогер Юрий Подоляка

Этот теракт лишний раз доказывает, что нацистский режим должен быть уничтожен. Раз и навсегда. В каком бы виде мы его не оставили он будет постоянным источником терроризма у нас. А еще это просто отложенная на потом война.