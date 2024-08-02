Иран не спешит отвечать Израилю на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, поскольку выжидает наиболее подходящий момент и ищет неопровержимые доказательства причастности израильских военных к убийству Хании. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

Он выразил уверенность, что Иран «ответит обязательно», поскольку придерживается позиции — «нельзя не отвечать на вызов врага». В качестве примера Курбанов напомнил о событиях 2020 года, когда военные Ирана обстреляли американские базы в Ираке после убийства иранского военачальника Касема Сулеймани.

«Мы помним последние события, когда они стреляли по Израилю, они тоже тогда сказали, будем мстить, но сейчас, я думаю, это не делается, потому что нужный момент еще не настал. Иран в спешке ничего не делает, как израильтяне. Израиль-то ответственность на себя не берет, у Ирана конкретных доказательств нет», — отметил Курбанов.

В то же время, по мнению политолога, Тегеран не готов начинать более масштабный конфликт, поскольку понимает, что на стороне противника будут и Вашингтон, и Лондон, и многие европейские лидеры.

«Израиль хочет провоцировать, чтобы началась война «Хезболлы» и Ирана, и все мировое сообщество направить против агрессора, но Иран это прекрасно понимает. Иран постарается мирным путем это решить, конечно, и сделать все, чтобы войны не случилось», — заключил эксперт.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля в Тегеране, куда он прибыл накануне на инаугурацию избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Ночью по резиденции, в которой остановился Хания, был нанесен ракетный удар, второй жертвой которого стал телохранитель Васим Абу Шаабан.

Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве Исмаила Хании и пообещали ответное действие.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на трех иранских чиновников сообщила, что после этого во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в качестве ответа на убийство Хании.