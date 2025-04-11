При крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка погибли глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар, его супруга Мерсе Кампруби Монталь и трое детей, пишет New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание опубликовала фото семьи рядом с вертолетом и внутри него. Снимки были сделаны незадолго до взлета.

NYP отмечает, что тело пилота пока не опознано.

По данным профиля Эскобара в LinkedIn, у него за плечами 25 лет международного опыта руководства предприятиями по всему миру, включая США, Южную Америку, Испанию и Германию. Должность генерального директора Siemens Spain он занимал с конца 2022 года.

Вертолет упал в реку Гудзон в американском городе Джерси-Сити рядом с Нью-Йорком 10 апреля. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель всех шести человек, но личности погибших не раскрыл.

Причина ЧП пока неизвестна. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial назвал ужасным видео падения вертолета.

«Кадры аварии ужасные. Да благословит Господь родных и близких погибших. В ближайшее время будет объявлено, что и как именно произошло», — написал американский лидер.

Крушение вертолета стало третьей авиакатастрофой в США в 2025 году: в январе самолет санавиации упал в Филадельфии, тогда погибли семь человек, а в Вашингтоне столкнулись самолет American Airlines и армейский вертолет — погибли 67 человек. По данным СМИ, среди пассажиров были чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская.