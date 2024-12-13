Вооруженный конфликт на Украине может завершиться уже в следующем году, пишет The New York Times (NYT). Издание полагает, что 2025-й станет «годом переговоров».

«Военные действия на Украине, скорее всего, завершатся в следующем году», — говорится в материале NYT.

Согласно статье, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ускорит мирные переговоры России и Украины. Тем более, что сам Трамп еще во время предвыборной кампании утверждал, что сможет завершить боевые действия сразу еще до своей инаугурации. Как отмечает NYT, это было «небольшим преувеличением», но в целом свидетельствует о желании республиканца как можно скорее начать переговоры.

Автор материала обращает внимание и на то, что в украинских войсках не хватает людей. Кроме того, стремительно заканчивается оружие и боеприпасы, а с приходом к власти Трампа военной помощи от США будет все меньше. Все будет заставлять Киев пойти на диалог с Москвой, говорится в публикации.

В то же время автор полагает, что избранный президент США не поддержит вступление Украины в НАТО, но предложит вариант экономического сотрудничества Киева с Евросоюзом.

Агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Трампу, писало, что у команды избранного президента США есть сразу три потенциальных плана урегулирования ситуации на Украине. Один из них предусматривает заморозку конфликта по нынешним линиям фронта, а также приостановку вступления Украины в НАТО. Также рассматривается создание демилитаризованной зоны на существующих линиях фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре заявил о готовности к прекращению боевых действий в обмен на членство Киева в НАТО даже при условии, что Россия не пойдет на территориальные уступки. По его словам, если подконтрольную Украине территорию примут «под зонтик НАТО», в будущем можно будет договориться о возвращении «остальной части [страны]» дипломатическим путем.

Президент России Владимир Путин в июне обещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как только Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Зеленский назвал такое предложение Москвы «ультиматумом».