США передадут Украине вторую батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации и военных. По их словам, решение об этом американский лидер Джо Байден принял на прошлой неделе после встреч на высшем уровне и обсуждений того, как удовлетворить потребности Киева в усилении противовоздушной обороны и при этом не поставить под угрозу боеготовность США.

NYT уточняет, что новая система Patriot будет доставлена на Украину из Польши, где она защищает ротационные силы американских войск, которые возвращаются в США, рассказали американские чиновники. Собеседники издания предполагают, что установка может быть развернута на украинской передовой в ближайшие дни — сроки зависят от того, какое техническое обслуживание или модификации ей потребуются.

NYT отмечает, что Patriot — одно из самых дефицитных вооружений в арсенале США. Его точное количество неизвестно, однако высокопоставленный военный чиновник заявил, что американская армия развернула 14 таких систем по всему миру.

С переброской этой системы возникают сложности из-за необходимости защищать войска и базы США и союзников. Как указывает NYT, представители Пентагона не хотят перевозить батареи из США. В частности, батарея Patriot есть в штате Оклахома — она предназначена для обучения американских и украинских военнослужащих, а ее перемещение лишило бы их возможности проводить тренировки, пояснили чиновники. Другие батареи, защищающие базы и войска в США, в том числе на Гавайях, были признаны либо слишком удаленным, либо необходимыми для защиты страны.

В то же время официальные американские лица понимают, что Украине необходимо больше вооружения, пишет NYT. По данным издания, представители администрации президента США надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое.

«Страны, обладающие этими системами вооружений, должны принять решение о том, чтобы пойти на больший риск в отношении своей собственной боеготовности», — заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Две страны-союзницы США — Нидерланды и Германия — уже отправили на Украину системы Patriot. 11 июня министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Берлин с союзниками — Данией, Нидерландами и Норвегией — решил передать Киеву дополнительные 100 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot.

«32 из этих перехватчиков уже были переданы за последние два дня, а остальные 68 будут предоставлены в ближайшие недели», — уточнил Писториус.

США объявили о передаче ЗРК Patriot Украине в декабре 2022 года. Позже поставки пусковых установок американского комплекса анонсировали Германия и Нидерланды. В марте 2023 года The Financial Times со ссылкой на источник писала, что Киев получил один из двух, обещанных странами Запада, комплекс Patriot.

После объявления американской стороны о намерении передать Украине Patriot президент России Владимир Путин заявлял, что российские войска смогут уничтожить зенитно-ракетные комплексы производства США в случае их поставки Украине. «Конечно пощелкаем, 100%!», — утверждал глава государства.