Американские чиновники в частном порядке говорят, что Украине будет «практически невозможно» вернуть утраченные территории, но если она улучшит положение на поле боя, то сможет настаивать на большей европейской интеграции. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Украинские силы на пределе, им предстоят трудные месяцы боев, отметил старший научный сотрудник программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир* Майкл Кофман.

На третьем году боевых действий существуют «реальные опасения» относительно способности Украины поддерживать работу своей инфраструктуры, пишет NYT. Также сокращаются перспективы Киева вернуть земли.

Однако некоторые официальные лица считают, что Украина «все равно могла бы выйти победителем», сблизившись с НАТО и Европой, отмечает газета. Все больше американских чиновников считает, что боевые действия в первую очередь ведутся именно за будущее Украины в НАТО и Евросоюзе, а не за возвращение территорий, говорится в публикации.

Хотя НАТО пока не готово сделать официальное приглашение Киеву, лидеры стран-участниц блока на предстоящем саммите в Вашингтоне собираются одобрить формулировку, которая практически пообещает Украине членство в будущем.

Источники NYT считают ошибкой требовать начала мирных переговоров сейчас, поскольку, по их ожиданиям, до Украины вскоре дойдет предоставленная Вашингтоном военная помощь в размере $61 млрд.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил о готовности немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры при условии полного вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Украины от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры «хоть завтра», если Россия будет уважать территориальную целостность страны. В конце июня Зеленский сообщил о разработке «детального плана» окончания военных действий, который предполагается представить в конце 2024 года.

* признан Минюстом России иноагентом