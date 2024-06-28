Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке «детального плана» окончания конфликта с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар в Киеве, передает «Украинская правда».

По словам Зеленского, в настоящий момент Киев работает над тремя детальными планами, связанными с вопросами энергетики, продовольственной безопасности и обмена военнопленными. Остальные пункты украинской «формулы мира», по его словам, также прорабатываются.

Украина намерена подготовить «всеобъемлющий» план, который будет представлен всем партнерам. Зеленский рассчитывает, что это произойдет до конца 2024 года, пишет «Укринформ».

«Я уверен, что мы решим эти вопросы. По крайней мере, мы подготовим подробный план. Он будет готов в ближайшее время. <…> Для нас очень важно показать план прекращения войны, который будет поддержан большинством стран мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. Кроме того, как я уже сказал, не все зависит от нас», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что у его страны нет желания затягивать военный конфликт, и выразил надежду «как можно скорее прийти к справедливому миру».

«Мы не хотели этого [вести военные действия] с самого начала. А теперь никто не хочет. Мы просто хотим мира. Но мы должны быть сильными, и именно поэтому мы развиваем наше производство, чтобы быть сильными», — сказал украинский президент.

«Страна.ua» отмечает, что украинский «мирный план» уже был ранее представлен Зеленским, делая вывод, что, вероятно, будет подготовлен некий новый план. Под предыдущим планом издание подразумевает «формулу мира», которая в числе прочего подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций со стороны Москвы. Россия и многие страны мира, в особенности, представители «глобального Юга», считают этот план нереализуемым. Кремль призывает учитывать «реалии на земле».

27 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе Зеленский заявил, что Украина не желает затягивать боевые действия и планирует подготовить план по урегулированию конфликта ко второму «мирному» саммиту. В офисе украинского президента допускали, что на него пригласят представителя России, писало агентство Bloomberg.