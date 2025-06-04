Президент России Владимир Путин во время заседания с членами правительства усомнился в целесообразности проведения переговоров с Украиной на высшем уровне после терактов на железной дороге в Курской и Брянской областях. Он выразил уверенность в том, что эти атаки были организованы при участии украинского руководства.

Глава государства отметил, что ранее Украина и поддерживающие ее страны ставили целью нанести России стратегическое поражение в военных действиях. Однако теперь, столкнувшись с значительными потерями, они перешли к тактике устрашения, совершая террористические акты. При этом, указал Путин, Киев выдвигает инициативу о 30- или 60-дневном перемирии.

«О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?» — задался вопросом президент.

Путин заявил, что нельзя «поощрять» украинскую сторону приостановкой боевых действий, поскольку это лишь даст ей время на получение дополнительных западных вооружений. Глава государства добавил, что во время длительного перемирия Киев также может усилить принудительную мобилизацию населения и использовать этот период для подготовки новых терактов.

Российский лидер отметил, что повторный отказ Киева от двух-трехдневного гуманитарного перемирия свидетельствует о том, что нынешние украинские власти не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

«Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен», — сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что атаки, совершенные в Курской и Брянской областях, намеренно были направлены против гражданского населения. Преступления против мирных жителей накануне второго раунда переговоров в Стамбуле явно имели целью сорвать мирные инициативы, считает глава государства.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, унесшее жизни семи человек и ставшее причиной травм более чем у 100 пострадавших.

В ночь на 1 июня аналогичный инцидент случился в Железнодорожном районе Курской области — во время прохождения грузового состава обрушился железнодорожный мост. Жертв удалось избежать, однако пострадали машинист и двое его помощников.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обоих происшествий, расценив их как теракты.