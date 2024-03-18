Действующий президент России Владимир Путин лидирует на президентских выборах с результатом 87,32%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 95% протоколов.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,28%), на третьем — представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков (3,85%). На четвертом месте Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,16%).

РБК отмечает, что Путин гарантировал себе победу еще на этапе обработки 57,37% протоколов, когда набрал более 50% от общего числа голосов.

Предварительные результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учета Москвы и Калининградской области:

Владимир Путин — 87,4%,

Владислав Даванков — 6,28%,

Леонид Слуцкий — 3,76%,

Николай Харитонов — 2,56%.

В Москве по итогам ДЭГ Путин набирает 89,1%, сообщили в Мосгоризбиркоме. У Даванкова — 4,4%, у Харитонова — 3,3%, у Слуцкого — 3,2%.

Общая явка по стране на 18:00 мск воскресенья, 17 марта, составила 74,22%, что стало абсолютным рекордом с 1991 года. Итоговая явка избирателей на ДЭГ составила 94%.

Оппоненты Путина на выборах уже признали победу действующего главы государства:

«Без сомнения, конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — заявил Даванков.

«Население [России] как никогда международному сообществу показало, как можно сплотиться, консолидироваться», — сказал Харитонов (цитата по ТАСС).

«Можно, с историческим результатом», — ответил Слуцкий на вопрос РИА Новости о том, можно ли считать, что Путин победил на выборах.

В свою очередь сам Путин после окончания выборов назвал своими основными задачами на новом сроке решение задач военной операции на Украине, а также укрепление обороноспособности и армии.