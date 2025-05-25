Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения. Изучение этого предмета продолжится только в восьмом-одиннадцатом классах.

В ведомстве уточнили, что с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться только для девятого-одиннадцатого классов. Переход на новые программы по этому предмету будет происходить постепенно в течение двух лет.

Сейчас на обществознание отводится 136 учебных часов в шестых-девятых классах — по одному часу в неделю при 34 учебных неделях.

О планах убрать изучение обществознания из программы шестых-восьмых классов Минпросвещения сообщило в феврале 2024 года. Ведомство предложило перераспределить часы, которые отводятся на изучение этой дисциплины, на дополнительные уроки истории, увеличив их число в пятых-восьмых классах с двух часов в неделю до трех.

В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2025 года в российских школах введут единое расписание.