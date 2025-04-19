В российских школах введут единое расписание, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал он РИА Новости отмечает, что штатные расписания в образовательных организациях позволят «четко понимать» нагрузку на учителей, количество уроков, а также число школьников, для которых было проведено занятие. Кравцов напомнил, что с 1 сентября 2025 года в школах вводится единое планирование по школьным предметам, в рамках которого устанавливается нормирование контрольных и проверочных работ. Речь идет в том числе о всероссийских проверочных работах (ВПР) — они должны занимать не более 10% от общего количества уроков по программе. «Смешарики» и кино об СВО: власти составили список фильмов для школьников

Кроме того, в рамках единого планирования вводятся нормы по времени, которое требуется школьникам для выполнения домашнего задания: первоклассники должны тратить один час, второклассники и третьеклассники — полтора часа, четвероклассники — два часа.

Среди прочего Минпросвещения утвердило, что школа должна «осуществлять контроль объема домашнего задания» обучающихся каждого класса по всем предметам.

«Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня. Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

Какие еще нововведения могут появиться в школах

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах. Кравцов позже допустил, что оценка за поведение может быть внедрена в пробном режиме уже с нового учебного года.

«Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это, действительно, шло на пользу, вот это очень важно», — сказал министр (цитата по РИА Новости).

Кроме того, президент поручил обсудить с профессиональным сообществом и родителями вопрос введения интегральной (средней) оценки освоения учениками программ основного общего и среднего общего образования, в том числе ее учета при поступлении в профессиональные образовательные организации и вузы.

В конце 2024 года Путин дал несколько поручений, касающихся процесса обучения в школах. Среди них — создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России, включение патриотических произведений современных авторов в списки рекомендованных для внеклассного чтения, а также дополнение «Разговоров о важном» новыми темами, направленными на популяризацию русского языка и известных русских писателей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент и правительство намерены в 2025 году включить вопрос учебной нагрузки на школьников в число приоритетов в работе. Председатель нижней палаты парламента приводил данные экспертов, согласно которым 70—80% детей отмечают усталость от процесса обучения. «Все это сказывается на их здоровье», — указывал он.

По словам Володина, в среднем дети проводят за учебой восемь-десять часов в день, а их родители жалуются на «чрезмерный характер» такой загруженности.

Российские власти разрабатывают стратегию образования до 2036 года. Кравцов, комментируя работу по созданию документа, назвал главной задачей воспитание и формирование личности начиная с дошкольного возраста, «чтобы дети имели широкий кругозор, были патриотично настроены и нашли свой путь в жизни», пишет РБК.

«Для этого мы будем создавать условия и соответствующие программы, государственные учебники, заниматься профориентацией и подготовкой учителей. Чтобы человек, завершая школу, понимал, какие у него есть возможности, имел хорошее фундаментальное образование не только по предметам, которые сдает в рамках ЕГЭ, но и по таким творческим направлениям, как музыка, труд, изобразительное искусство», — сказал глава Минпросвещения.

В марте Кравцов заявил, что до 2030 года замещающая кадровая потребность в педагогах в России составит 96 тыс., из них 40 тыс. — учителя.