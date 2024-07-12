Прокуратура запросила для бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Елены Котеночкиной 8,5 лет колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию. Об этом сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»* со ссылкой на адвоката женщины Татьяну Соломину.

Днем 12 июля в Мещанском районном суде Москвы слушались прения сторон по делу экс-депутата. Сторона обвинения попросила суд заочно приговорить Котеночкину к восьми годам и шести месяцам колонии.

Экс-мундепа Красносельского района обвиняют в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах (ВС) России по мотивам политической ненависти (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Одним из авторов обращений в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Котеночкиной о том, что «Россия является фашистским государством», был депутат фракции «Новые люди», координатор волонтеров «Лиза Алерт» Олег Леонов.

Тогда он рассказал RTVI, что не желает строгого наказания Котеночкиной, однако если другие политики позволяют себе похожие высказывания, готов вновь написать обращение в правоохранительные органы.

В июне 2022 года Елену Котеночкину заочно арестовали в России и объявили в розыск. Из страны она уехала весной 2022 года.

В чем обвиняют Котеночкину?

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Котеночкиной стало совещание муниципальных депутатов Красносельского округа в марте 2022 года, на котором обсуждалось проведение мероприятий для москвичей в майские праздники.

Бывший депутат Красносельского округа Алексей Горинов тогда назвал «дикостью» развлечения и конкурсы рисунков, проводимые во время боевых действий на Украине.

Он также предложил объявить минуту молчания по погибшим украинским детям. Горина поддержала Елена Котеночкина, которая на тот момент была главой Совета депутатов Красносельского округа Москвы.

По версии следствия, Горинов и Котеночкина вступили в сговор и дискредитировали российскую армию «по мотивам ненависти или вражды» с использованием служебного положения.

За что Горинова приговорили к тюремному сроку?

Горинов стал первым в России, кого приговорили к реальному сроку по статье о военных «фейках». Суд арестовал его на семь лет. Во время оглашения приговора депутат держал в руках плакат с критикой российской военной операции.

В ноябре 2023 года стало известно, что на Горинова завели новое дело — на этот раз по статье об оправдании терроризма. Поводом стали разговоры с другими заключенными.

В декабре того же года адвокат московского мундепа, который приехал его навестить в исправительную колонию №2 города Покрова (Владимирская область), рассказал, что его подзащитный «находится в очень плохом состоянии здоровья», у него нет сил даже сидеть и говорить, а кожные покровы приобрели синий оттенок.

Со слов самого Горинова, на тот момент у него был бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему было сложно дышать, а в помещениях при этом было очень холодно.

«Лекарства, которые у Алексея при переводе были с собой, отобрали и не выдают. Алексей обращается за медицинской помощью. Врач приходит, измеряет температуру, говорит “температура 36,7 лечение не требуется и уходит”», — сообщалось в его группе поддержки в телеграм.

Авторы сообщения напомнили, что у Горинова «хроническое заболевание легких, о котором хорошо известно врачам в колонии», а в 2016 году ему сделали операцию по удалению части одного легкого.

Тогда группа поддержки попросила «всех неравнодушных вмешаться в данную ситуацию».

* внесен Минюстом в реестр иноагентов