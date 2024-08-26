Росфинмониторинг включил Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Физические лица… Серебряков Евгений Николаевич, 28.05.1995 г. р.», — указано в списке.

24 июля на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, находившиеся в салоне машины. По версии следствия, взрывное устройство на автомобиль установил Евгений Серебряков. В день подрыва подозреваемый улетел в Турцию, где его задержала местная полиция. Позже мужчину экстрадировали в Москву.

Следственный комитет возбудил в отношении Серебрякова уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал мужчину.

Следствие допустило, что Серебряков мог действовать не один и по указанию спецслужб Украины. В Киеве причастность к подрыву отрицали.

Брат задержанного рассказывал RTVI, что Серебряков рос замкнутым ребенком. По словам собеседника, во взрослые годы он увлекся религией и политикой и критиковал власти.

26 июля ФСБ опубликовала кадры допроса Серебрякова. В ролике он утверждает, что сотрудничал со спецслужбами Украины с февраля 2023 года и получил от них компоненты для взрывного устройства. По словам задержанного, за совершение преступления ему обещали украинское гражданство и денежное вознаграждение.