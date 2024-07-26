ФСБ опубликовала видео с подозреваемым в подрыве автомобиля в Москве. На нем россиянин Евгений Серебряков, которого экстрадировали Турции, рассказывает, что согласился подорвать автомобиль офицера за $10—20 тыс. и гражданство Украины. Кадры показало РИА Новости.

«В феврале 2023 года я инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины», — рассказал Серебряков на допросе.

После этого, по словам задержанного, он постоянно общался с мужчиной, который представился Ильей, и один раз встретился с ним в Стамбуле. Серебряков рассказал, что от украинской стороны он получил компоненты для сборки взрывчатки и заложил ее под автомобиль.

«Илья предложил ликвидировать офицера. Я под контролем и с инструкцией от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль. Илья обещал мне также украинское гражданство и вознаграждение в размере от $10—20 тыс.», — сказал подозреваемый на видео.

Подрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на улице Синявинской на севере Москвы утром 24 июля. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которые перед взрывом сели в автомобиль. Позже глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании подозреваемого в подрыве машины.

Замоскворецкий суд арестовал Серебрякова заочно. Следствие допускало, что он мог действовать по указанию спецслужб Украины.

Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что у Серебрякова могли быть сообщники. По словам собеседника, преступление было хорошо спланировано. Подрывник «долго вел слежку за объектом нападения, хорошо знал его распорядок дня и маршруты передвижения».

Утром 26 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Серебрякова экстрадировали в Россию. По данным ФСБ, обвиняемого задержали на этой неделе в турецком Бодруме, его передали следователям СКР для дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).