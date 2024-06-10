Судебные приставы хотят взыскать с фигуранта дела по теракту в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева штраф в 2 тыс. рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, на имя уроженца Таджикистана, 32-летнего Мирзоева были выписаны два штрафа за административные нарушения, совершенные 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов от ГИБДД составила 2 000 рублей.

Как отмечает агентство, исполнительное производство было заведено 4 июня Межрайонным отделом судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по Новосибирску. В этом городе у Мирзоева была временная регистрация на три месяца, которая, по его словам, уже истекла.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением рок-группы «Пикник» вооруженные люди устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. По делу о теракте арестованы 12 человек.

Мирзоев и еще трое обвиняемых в теракте были задержаны в Брянской области. Как сообщали спецслужбы, они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины на Renault Symbol.

Согласно материалам следствия, автомобиль обвиняемые купили за несколько дней до теракта у Диловара Исломова, который также проходит фигурантам дела. По словам источника РИА Новости, он продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее не был переоформлен.

Исломов, по данным Федеральной службы судебных приставов, тоже в списке лиц с задолженностью. Ему необходимо выплатить около 5 тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol в январе 2024 года в Тверской области. При этом исполнительное производство было заведено уже после теракта — в апреле.

Следствие указывало, что ранее Исломов работал таксистом, а в 2019 году он привлекался к ответственности за нарушение правил въезда, отмечал источник РБК.