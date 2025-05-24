Российский нападающий и капитан Washington Capitals Александр Овечкин прилетел в Россию после завершения сезона в НХЛ. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что спортсмен с семьей приземлились в Домодедово.

«Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве! Очень рад вернуться домой после напряженного сезона», — сообщается в его телеграм-канале.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видео, на котором показан их багаж в аэропорту, состоящий из огромного количества сумок и чемоданов, в том числе логотипом Washington Capitals, на нескольких тележках.

«Как обычно, летим “налегке”», — пошутила Шубская.

24 мая замглавы комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов пригласил Овечкина — «как спортсмена, патриота и гражданина, чье имя уже вписано в историю не только мирового хоккея, но и всей страны» — в нижнюю палату парламента для обсуждения возможности совместной работы по продвижению детско-юношеского хоккея в России.

Ранее Овечкин стал первым россиянином, который получил премию имени Марка Мессье, которая вручается игроку, демонстрирующему «выдающиеся лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами в течение регулярного сезона».

В апреле 39-летний россиянин побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки, забив в общей сложности 894 шайбы (сейчас — 897).

Российский президент Владимир Путин назвал рекорд Овечкина «праздником для болельщиков в России», а мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что официально утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина.

16 мая «Вашингтон» выбыл из плей-офф НХЛ, уступив «Каролине Харрикейнз».