Без участия российской стороны невозможно решить ни одну проблему в международной политике, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос издания Egemen Qazaqstan о том, повлияют ли выборы в России на ситуацию в мире.

«Не следует забывать, что Российская Федерация играет очень важную роль в мировой политике и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин — человек, который влияет на глобальный климат и словом, и делом. Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это очевидно даже с Луны», — сказал он.

Токаев также подчеркнул, что из-за высокого значения президентских выборов «в такой гигантской стране, как Россия», на них обращают внимание многие страны мира. Он добавил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана, а оборот между странами за первые 10 месяцев 2023 года составил $21,4 млрд.

Президентские выборы в России состоятся 15-17 марта 2024 года. Путин уже объявил о планах баллотироваться и подал документы в ЦИК.

В середине декабря стало известно, что президент России подписал указ, в соответствии с которым упрощается прием в российское гражданство жителей Казахстана. В соответствии с новым документом, для казахстанцев больше не действует обязательный срок постоянного проживания на территории России до подачи заявления на получение гражданства, а также они могут не подтверждать знание истории и законодательства России.