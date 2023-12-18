Президент России Владимир Путин упростил прием в российское гражданство жителей Беларуси, Казахстана и Молдовы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Заявление можно подать с 18 лет.

Согласно документу, обязательный срок постоянного проживания на территории России до подачи заявления на получение гражданства для белорусов, казахстанцев и молдаван больше не действует. Ранее он составлял пять лет.

Кроме того, граждане этих стран могут не подтверждать знание истории и законодательства России. При этом молдаванам и казахстанцам по-прежнему необходимо сдавать экзамен по русскому языку. В то время как белорусам достаточно подать заявление, а также предоставить паспорт и вид на жительство.

13 декабря стало известно, что в России впервые лишили приобретенного гражданства за уголовное преступление — паспорта изъяли у двух мужчин, которые были осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 14 декабря Следственный комитет попросил рассмотреть вопрос о лишении гражданства еще семи осужденных, которых обвиняют в уклонении от прохождения военной службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

15 декабря иностранцев впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета. В МВД отметили, что они не явились в военкомат в течение двух недель после получения российских паспортов, а также предоставили заведомо ложные сведения, чтобы «не нести воинскую обязанность», при подаче заявления на получение гражданства.

Согласно действующим нормам, лишать приобретенного гражданства в России могут за преступления, совершенные по 64 статьям УК. В их числе «фейки» о действиях властей и российской армии, дезертирство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, незаконный оборот оружия и наркотиков, бандитизм, организация преступного сообщества и другие.

15 декабря Следственный комитет предложил расширить перечень преступлений, за совершение которых могут лишить приобретенного российского гражданства. В ведомстве предлагают включить в этот список все тяжкие и особо тяжкие преступления.