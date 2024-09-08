Бывший американский лидер и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что был «очень обижен» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о поддержке демократки Камалы Харрис на грядущих выборах в США.

«Я знал Путина, знал его хорошо. На днях он поддержал Камалу. Я был очень обижен этим», — сказал Трамп на выступлении в штате Висконсин.

Он не исключил, что слова Путина были сказаны «с улыбкой», и назвал российского лидера «шахматистом». Трамп в очередной раз повторил, что никто не был более жестким в отношении России, чем он, и что Путин — «человек, который знает об этом лучше, чем кто-либо еще».

Также Трамп вновь заявил, что Москва якобы не начала бы военные действия на Украине в период его президентства. Ранее республиканец уже признавался, что не знает, как реагировать на слова Путина о поддержке Харрис.

«У меня такое чувство — не знаю, что именно сказать по этому поводу. Не знаю, оскорбился ли я или он оказал мне услугу», — отмечал Трамп в Нью-Йоркском экономическом клубе.

Путин высказался о кандидатах на предстоящих выборах президента США на пленарной сессии ВЭФ 5 сентября. Он объяснил, что ранее фаворитом Кремля в американской предвыборной гонке был действующий президент страны Джо Байден, но, поскольку тот отказался от борьбы за новый срок, теперь Москва будет поддерживать его преемницу и напарницу — вице-президента Камалу Харрис.

«[Байден] рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [вице-президента Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем», — пояснил Путин.

Он добавил, что Харрис «заразительно смеется», а это значит, что у нее «все хорошо» — и, возможно, в случае прихода к власти она откажется вводить новые антироссийские санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил зарубежным коллегам самостоятельно расшифровать тон высказываний Путина о Харрис. Официальный представитель Кремля добавил, что дела США «не находятся на верхних строчках повестки дня», однако Путин комментирует международную обстановку, если его об этом просят.