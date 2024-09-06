Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «точно не знает», как реагировать на высказывание российского лидера Владимира Путина, который в своем в выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пообещал поддержать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис в борьбе за пост американского президента.

«Сегодня Путин поддержал Камалу, и я не знал, что — должен был позвонить ему и сказать: “Спасибо большое. Я ценю”. Но он поддержал Камалу. У меня такое чувство — не знаю, что именно сказать по этому поводу. Не знаю, оскорбился ли я или он оказал мне услугу», — сказал Трамп в Нью-Йоркском экономическом клубе.

Напомним, на пленарной сессии ВЭФ 5 сентября Путин заявил, что ранее фаворитом Кремля в предвыборной гонке США являлся действующий президент страны Джо Байден, но поскольку он отказался от борьбы за новый срок, теперь Москва будет поддерживать его преемницу и напарницу — вице-президента Камалу Харрис.

«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин [Джо] Байден. Но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [вице-президента Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос.

По его словам, Харрис «заразительно смеется», а это значит, что у нее «все хорошо» — и, возможно, в случае прихода к власти она откажется вводить новые антироссийские санкции.

Высказывания Путина вызвали резкую критику со стороны Вашингтона. «Ему следует прекратить говорить о наших выборах, и точка. Он не должен выказывать кому-либо предпочтение в той или иной форме», — заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

60-е президентские выборы в истории США состоятся 5 ноября 2024 года. В них примут участие два кандидата: вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии.

Дональд Трамп, который претендует на пост президента США от Республиканской партии, в августовском интервью владельцу соцсети Х Илону Маску заявил: «Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Поладить с ним было бы хорошо, а не плохо». По словам Трампа, Путин является «хорошим переговорщиком».

При этом кандидат-республиканец признавал, что Байден действительно являлся бы для России более приемлемым вариантом в качестве американского лидера, поскольку он «не знает, что сказать», и вообще «находится не на высоте».