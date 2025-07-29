Россия объявила в международный розыск оперную певицу и бывшего депутата Госдумы Марию Максакову-Игенбергс*. Ее обвиняют в призывах к действиям против безопасности страны (п. «в» ч.2 ст. 280.4 УК РФ), передает ТАСС.

Согласно данным на сайте Московского городского суда, материалы дела были переданы в суд в конце июня. Максаковой* грозит наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 млн рублей или тюремное заключение сроком от трех до шести лет.

Уголовное дело против артистки было возбуждено в сентябре 2024 года после публикации на ее YouTube-канале видео с призывами поддерживать Вооруженные силы Украины. В декабре 2024 года Пресненский суд Москвы санкционировал ее заочный арест.

В отношении певицы также заведено дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов (ст. 330.1 УК РФ). В соответствующий реестр Минюст России включил Максакову-Игенбергс* в мае 2023 года. Согласно сообщению ведомства, она «призывала к свержению действующей российской власти» и «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Осенью того же года на нее были наложены два штрафа (30 и 40 тысяч рублей) за отсутствие обязательной маркировки в интернет-публикациях. В августе 2024 года последовал третий штраф — 50 тысяч рублей, а в июне 2025 года суд назначил четвертое аналогичное взыскание.

Максакова-Игенбергс*, родившаяся в Германии, сделала успешную карьеру в России: шесть лет (2011-2017) она проработала в Мариинском театре, выступала на сценах Большого театра и «Геликон-оперы». В 2011 году ее избрали депутатом Госдумы от «Единой России», она входила в комитет по культуре. Осенью 2016 года певица вместе с мужем экс-депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым уехала на Украину. После этого артистку исключили из партии.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов