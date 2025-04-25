В отставку ушел скандальный глава аппарата министра обороны США Джо Каспер, который участвовал в попытке захватить власть в ведомстве, пишет The Guardian. Издание Politico со ссылкой на источник ранее сообщало, что чиновник часто опаздывал и не справлялся с обязанности.

Министр обороны США Пит Хегсет несколько дней назад пообещал, что Каспер получит «немного другую» должность в министерстве. Однако последний заявил, что с Пентагоном он будет поддерживать ограниченные связи, а его основная деятельность — это консультации и контакты с правительством.

Высокопоставленный военный чиновник Минобороны США рассказал The Guardian, что Каспер будет «руководить специальными проектами в Министерстве обороны».

Каспер был уволен после того, как выяснилось, что он «замешан в организации попытки захвата власти» в Пентагоне, пишет газета. После того, как заговор был раскрыт, а информация об этом просочилась в СМИ, были уволены три высокопоставленных чиновника Минобороны США, говорится в материале.

Как отмечало Politico, это были замглавы аппарата министра обороны США Дэрин Селник, советника Хегсета Дэн Колдуэлл и глава аппарата заместителя министра обороны Колин Кэрролл. Инициатором их отставки, по слухам, был Каспер. Некоторые чиновники сочли эти увольнения попыткой главы аппарата шефа Пентагона сосредоточить власть, сообщалось в материале.

При этом, как рассказали источники издания, Каспер сам не справлялся со своими обязанностями: он якобы постоянно опаздывал, не выполнял крайне ответственные поручения, а также «ругал других чиновников и <…> говорил, предположительно, о своих испражнениях во время встреч на самом высоком уровне».

«Ему не хватало сосредоточенности и организационных навыков, необходимых для выполнения задач», — сказал Politico один из собеседников.

Кроме того, отставка Каспера произошла на фоне укрепившихся слухов о том, что в офисе главы Минобороны США было установлено «незащищенное интернет-соединение, которое обходило протоколы безопасности правительства, для использования приложения для обмена сообщениями Signal на персональном компьютере».

По данным Associated Press и ABC News, эта схема «грязной линии» может привести к тому, что закрытые данные Пентагона могут получить сторонние люди.

Каспер ранее работал в Министерстве внутренней безопасности США, а также ВМС и ВВС еще во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Politico уточняет, что произошедшее свидетельствует о проблемах в Минобороны США, которые обострились после разглашения Хегсетом конфиденциальной информации в чате Signal с другими руководителями служб национальной безопасности.

Newsweek отмечает, что Каспер стал уже пятым сотрудником Пентагона, уволившимся с должности или перешедшим на другую работу за последнюю неделю на фоне расследования внутренних утечек секретной информации.

Politico пишет, что в марте Каспер запросил расследование утечек информации из Минобороны США, которые касались планов в отношении Панамского канала, а также авианосца, направляющегося в Красное море, визит Илона Маска в Пентагон, а также паузы в сборе разведданных для Украины.

Некоторые сотрудники Пентагона, говорится в статье, заметили, что Каспер соперничал с тремя чиновниками, которые были уволены. По мнению одного из источников, Касперу «не нравились эти ребята»: «Они просто не ладили. Это был конфликт личностей».

«В ведомстве полный развал, и это действительно отражается на руководстве министра. Пит Хегсет окружил себя людьми, которые не принимают его интересы близко к сердцу», — рассказал другой представитель Министерства обороны США.

Ранее были уволены высокопоставленные американские офицеры, включая бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна и начальника военно-морских операций адмирала Лизу Франкетти.

«Вероятно, будет еще больше хаоса. Это, безусловно, усиливает фактор страха, осознание того, что ничья работа не в безопасности», — сказал третий представитель министерства обороны.

Другие собеседники издания задались вопросом, что это будет означать для Хегсета — «все еще неопытного лидера Пентагона, который только что потерял многих своих главных советников».

Бывший помощник министра обороны по связям с общественностью Крис Мигер в разговоре с Politico заявил, что в Пентагоне все знали о том, что Хегсет «не обладал лидерскими качествами, опытом или опытом, необходимыми для должности министра обороны».

Ранее на этой неделе некоторые американские издания сообщили, что администрация Трампа якобы начала искать новых кандидатов на пост министра обороны вместо самого Хегсета. Источник NPR якобы подтвердил, что в марте Хегсет поделился со своей женой и братом подробностями подготовки ударов по йеменским хуситам, причем сделал это в чате мессенджера Signal на своем личном телефоне — через несколько минут после того, как получил информацию от высокопоставленного военного чиновника Пентагона.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала сообщение о поиске замены Хегсету «полным фейком», основанным на словах одного анонимного источника, «который явно не имеет ни малейшего представления о том, о чем говорит». В своем аккаунте Х она заверила, что Трамп по-прежнему «решительно поддерживает» Хегсета.