Сборная США стала победителем медального зачета летней Олимпиады в Париже.

В последний день Игр США сравнялись с Китаем по золотым медалям благодаря женской баскетбольной сборной, которая в финальном матче победила Францию со счетом 67:66.

В этом матче принимала участие Бриттни Грайнер, которую в 2022 году осудили в России за контрабанду наркотиков, а позже обменяли на Виктора Бута. Одержав победу над сборной Франции, Грайнер стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

В итоге американские спортсмены завоевали в Париже 126 медалей: 40 золотых, 44 серебряных награды и 42 бронзовых. На втором месте расположился Китай с 91 медалью (40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых). Третьей в зачете стала Япония, в активе которой 45 медалей (20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых).

У россиян, выступавших под нейтральным флагом, по итогам Игр в Париже только одна медаль — серебро в парном женском теннисе у Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

В то же время россияне, перешедшие в сборные других стран, завоевали на Олимпиаде несколько медалей. Так, в последний Игр золото в турнире по волейболу получила сборная Италии с россиянкой Екатериной Антроповой в составе. В тот же день олимпийским чемпионом по вольной борьбе стал уроженец Дагестана Ахмед Тажудинов, сменивший гражданство и выступающий за Бахрейн.

Кроме того, в последний день Олимпиады два бывших российских борца разыграли бронзу в рамках турнира по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг: Ислам Дудаев, выступающий за Албанию, победил в схватке уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию.

Из стран бывшего СССР результативнее всех на Олимпиаде оказался Узбекистан с 13 медалями, из которых восемь золотых. Украина завершила выступление на Играх с 12 медалями (три золотых, пять серебряных, четыре бронзовых).