Запасы физического золота в российских банках сократились вдвое с октября 2023 года, подсчитал РБК на основе данных Центробанка. Если тогда на их балансе хранилось больше 80 тонн этого металла, то по состоянию на 1 января 2025 года его объем оказался меньше 40 тонн. Это самый низкий показатель с июля 2022 года.

РБК сопоставил остатки на счетах по учету драгметаллов и камней. Осенью 2023 года они достигли трехлетнего максимума в 472,4 млрд рублей, или 80,5 тонны в пересчете на золото. В январе 2025-го на этих счетах осталось 325,4 млрд рублей, или 38,1 тонны золота.

В целом за 2024 год, по данным ЦБ, остатки на этих счетах в денежном выражении сократились на 23,6%. В пересчете на золото снижение запасов более значительное — 46,4% (33 тонны), отмечает РБК. Как говорится в материале, это самое резкое сокращение с 2020 года, когда в результате падения экономики на фоне пандемии COVID-19 объем золота в банках уменьшилося на 34,5 тонны.

Издание напоминает, что в отчетности российских банков после февраля 2022 года нет данных, позволяющих узнать, сколько из них оперируют физическим золотом. Ранее лидерами по запасам этого металла были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк.

«Оптическое уменьшение»: как в банках объясняют сокращение

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил сокращение запасов золота в банках особенностями раскрытия отчетности. Он пояснил, что в условиях высокой ключевой ставки и ставок привлечения пассивов, которые еще выше ключевой, банкам выгоднее «наращивать оборачиваемость золота» — то есть ускорять его закупку и продажу клиентам. Из-за этого срок его удержания на балансе сокращается.

Центробанк на последнем заседании совета директоров в декабре 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Первое в этом году заседание по ключевой ставке состоится 14 февраля.

«Соответственно, когда в период ускоренной оборачиваемости мы смотрим на остатки только на отчетную дату, без оборотов внутри месяца, происходит оптическое уменьшение — кажется, что золота стало меньше, но это не так», — сказал РБК Пьянов.

Зампред ВТБ, а также глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба заверили РБК, что добыча золота в России не сократилась, как и сделки с золотопромышленниками. ВТБ их, наоборот, наращивает, отметил Пьянов.

Источник РБК в одном из лидирующих российских банков по операциям с золотом подтвердил, что объемы сделок с золотопромышленниками не упали, но выросла активность продаж золота клиентами в условиях высокой ключевой ставки.

Еще одной причиной активной продажи золотых слитков вице-президент Ланта-банка Ирина Лозинская указала рост цен на золото.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов допустил в разговоре с РБК, что запасы золота в банках начнут снова расти, если ЦБ снизит ключевую ставку.